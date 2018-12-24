【政壇諸事町】新民黨辦聖誕聚會　葉劉送出華為手機由誰奪得？

12月底又是慶祝聖誕節的大日子，新民黨上星期舉行聖誕聚會，其中立法會議員、新民黨主席葉劉淑儀早前曾表示因應華為副董事長孟晚舟事件，自己會身體力行轉用華為手機，其後葉劉隨即到手機店購買華為手機「找數」。不過她自己最後就未有轉用該手機，反而將此贈給新民黨成為聖誕聚會抽獎禮物。 到底華為手機最終送至何人？葉劉今（24日）在facebook上表示，該部手機正是由當日負責拍攝她購買手機的同事阿聲奪得，葉劉更稱，「由此可見，勤力定必有回報」。

葉太身體力行，親自到電器店購買了一部華為手機，卻並非自用，而是作為同事聖誕節抽獎之用。（葉劉淑儀facebook）

早前孟晚舟因涉違反美國伊朗制裁禁令，在加拿大被捕關押，引起外界關注。身為保安局前局長的葉劉淑儀早前評論事件時指，自己不會如工聯會一樣呼籲大家使用國貨，但會以行動撐華為，「我本人一定會將手機轉為華為以支持呢間公司」。

葉劉事後隨即「找數」，上月在facebook上載自己到銅鑼灣一家手機店「出機」的影片，更引述店員大讚手機性能。不過，葉劉則稱自己現時所用的韓國品牌手機依然運作正常，「為免浪費、製造更多電子垃圾，故此我決定把這部新手機捐予新民黨」。

葉劉淑儀表示，該華為手機最終由當日負責拍攝她購買手機的同事阿聲抽中，她更指「由此可見，勤力定必有回報」。（葉劉淑儀facebook）

該部華貴手機最終在上星期正式送出，葉劉今（24日）在facebook上載新民黨上周舉辦聖誕聚會的短片，派對的焦點，正是她早前捐出價值約7000元的華為手機Mate 20 pro。葉劉於短片的內文提及，自從她購買手機的短片發放後，紛紛收到黨員及新民黨會員希望參加派對，不過葉劉就指「今次派對是『職員限定』，目的是慰勞同事們過去一年的努力，故此抱歉未能應允了」。

到底華為手機最終由誰奪得？葉劉就稱，該手機最終由當日負責她購買手機的同事阿聲抽中，她更指「由此可見，勤力定必有回報」。在該條聖誕短片中，葉劉淑儀亦稱，新民黨今年在地區、立法會工作等都得到很大迴響，希望來年大家能合作得更好，以應付明年11月區議會選舉。