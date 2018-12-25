團體聖誕到終審法院遊行　抗議司法不公　冀23條立法

團體「司法不公廿三立法大聯盟」發起「黑色聖誕遊行」，批評法院早前重判4名襲擊前立法會議員羅冠聰的示威者，認為是司法不公。他們又要求行政長官林鄭月娥，盡快就《基本法》23條立法，指現時建制派在立法會佔大多數，是最佳時機，停止散播「港獨」思想。 聯盟今日(25日)下午約30人聚集在終審法院門前，他們手持印有「整頓司法廿三立法」, 「法治已死」等字句的示威紙牌，沿途高叫「司法不公」、「廿三立法」、「林鄭有責」等口號，環繞終審法院遊行一周。

曹達明（右二）認為，此事反映有23條立法的必要，在立法後，羅冠聰就不會散播「港獨」思想，就不會出現後續的事件。（洪嘉徽攝）

他們抗議，法院早前重判4名在機場襲擊前立法會議員羅冠聰的示威者，非法集結罪及普通襲擊罪成，各判囚3個月，上訴又於上星期四（20日）被駁回；反之前立法會議員梁頌恆和游蕙禎早前企圖進入立法會會議廳，並與保安推撞，僅被判刑4星期，明顯是輕判，認為是司法不正不公。



聯盟發言人曹達明表示，此事反映23條立法的必要，不明白林鄭月娥為何仍要「審時度勢」。曹達明指，現時是23條立法的最佳時機，因為現時建制派在立法會佔大多數，有利通過23條立法，並相信立法後「香港無分你我，再沒有紅營、藍營、黃營，會一條心」，有助促進社會融洽。

「所有豪宅買回來很多都是僭建，我們這些窮人不懂」

不過，被問到前行政長官梁振英UGL案，以及律政司司長鄭若驊僭建事件都不獲起訴，是否有違司法公正，曹達明重申在UGL 案中，澳洲當局已經解釋清楚，有關款項沒有問題。對於律政司沒有尋求獨立法律意見，他則指自己並非法律的專業人士，不作評論。至於鄭若驊被指僭建，他亦指自己不了解僭建的情況，但強調鄭若驊已解釋該棟住宅在購買時已經有僭建，並謂「所有豪宅買回來很多都是僭建，我們這些窮人不懂」。

聯盟約30人聚集在終審法院門前，抗議司法不公。（洪嘉徽攝）