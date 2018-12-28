【英國密檔】李光耀預測贏香港選舉需恨中國　譚耀宗：肯定不準

英國國家檔案館最新一批解密檔案，透視已故新加坡前總理李光耀執政時，多番與已故時任英國首相戴卓爾夫人分析中港政局。兩人於六四事件後會面，李光耀透露曾向香港行政立法兩局議員指，香港有20萬人可以影響政經局勢，若中國介入香港事務，該批人可以威脅離港，令中國利益受損。他又揚言，要勝出香港民主選舉的唯一方法是「愛香港、恨中國（love Hong Kong and hate China）」。 時任立法局議員、前基本法起草委員會委員譚耀宗指今日回看，李光耀的評估「肯定唔準」，又批評「20萬人離港」論過激。 《香港01》記者林景輝、莊恭南、李偉欣；倫敦特約記者江韻瑤報道

李光耀揚言，要勝出香港民主選舉的唯一方法是「愛香港、恨中國（love Hong Kong and hate China）」，被譚耀宗指評估不準確。（VCG）

戴卓爾夫人及李光耀於1989年10月前往馬來西亞出席英聯邦國家首腦會議，兩人趁前往浮羅交怡退修前會面，時為六四事件後4個月，英國首相府及後去信外交及聯邦事務部，紀錄該次會面內容。李光耀當時表示，香港於1997年回歸後，將難以阻止北京，「而當中國捲入權力鬥爭，她不會理會國際形象」。李光耀透露，曾與行政立法兩局議員代表團在吉隆坡會面，他沒有如報道中要求英國讓港人入境，反而著他們不應與中國鬥爭（fight），因為主權在國際法屬絕對事項。

李光耀建議，港人應向中國請求或討價還價（plead or bargain），同時組織起來，令他們「有潛力損害中國利益」。他評估香港有20萬人可以帶來實質影響，「當中國介入時」，他們應組成並威脅離港，令香港管治及經濟生命受損。為求計劃成功，李光耀認為其他政府應提供即時居留權予該20萬人，毋須他們居住一定年期，令他們需要時可立即離開。他評估非對抗性方式（non-confrontational approach）是與中國交往的方法，而中國需要聆聽此聲音。

最新一批英國解密檔案，透視已故新加坡前總理李光耀（右）執政時，多番與已故時任英國首相戴卓爾夫人（左）分析中港以至世界政局。（美聯社）

對於香港落實民主，李光耀亦有看法，他直言挑戰中國在港落實民主的步伐是大錯特錯（great mistake），因為如果當時落實全面民主選舉，中國只會派遣幹部，導致社會衝突，港人信心下降。他回憶起時任國家領導人鄧小平指，管理香港事務的人應當是愛國愛港的香港人，但直指要勝出香港民主選舉的唯一方法是「愛香港、恨中國（love Hong Kong and hate China）」。

李光耀對解放軍駐港亦有所論述。他直言挑戰解放軍駐港權力是不智（unwise），更為理智的方法是於回歸前，將所有軍營及機場搬離市區到邊境，令解放軍難以搬遷軍營。

時任立法局議員、前基本法起草委員會委員譚耀宗表示，當時經歷六四事件後的震盪，但隨著時間推進，相關影響減少，直言李光耀提出20萬人離港是傷害兩地關係，「激是沒有好處……（20多年後）一睇知咩結果，聽佢講死梗」。

至於勝出選舉需「愛香港、恨中國」論，他則指「肯定唔準」，認為採取此立場及辦法是「有害無益」。