無懼中美貿易戰？港交所主席、行會成員史美倫購美國、日本樓放租

現任香港交易所主席、行會成員史美倫，其配偶為香港興業(0480) 董事總經理查懋成，她更是愛國富豪查濟民的新抱。不過史美倫原來鐘情於美國和日本的寓所，上月在「行政會議成員個人利益登記冊」新增申報，分別以本地和海外公司名義持有在日本和美國的物業，用以出租用途。

行政會議成員史美倫於11月22日新增申報，其中分別以本地和海外公司名義持有在日本和美國的物業，用以出租用途。(資料圖片/余俊亮攝)

中美貿易戰持續不斷，不過近日就有行政會議成員購入美國物業用以放租。根據行政會議成員個人利益登記冊顯示，行政會議成員史美倫於上月22日新增申報，其中分別以本地和海外公司名義持有在日本和美國的物業，用以出租用途。除兩個新購入的海外單位外，史美倫亦繼續申報與配偶查懋成在港島南區持兩個自主物業，而其配偶則以海外公司名義，擁有離島區一間獨立屋作自住用途。

同月15日，史美倫亦在個人利益申報四個新崗位，其中分別擔任歐洲商務委員會成員、一帶一路高峰論壇榮譽顧問、美國會成員、中國金融四十人論壇學術顧問。

史美倫現為香港交易所主席、香港上海匯豐銀行有限公司、匯豐控股有限公司、中國電信股份有限公司及聯合利華獨立非執行董事。史美倫亦是香港興業副主席兼董事總經理查懋成的妻子、愛國富豪查濟民的新抱。