【政壇諸事町】中國式節日？　吳秋北：毛誕才是中國人的聖誕節　

聖誕節西方傳統節日，到處洋溢着歡樂的氣氛。不過，一向祟尚中國傳統文化的工聯會會長兼港區全國人大代表吳秋北，昨日(26日)就在facebook上表示，毛澤東誕辰125周才是中國人的聖誕節，而最好的紀念就是向主席學習，惹來網民非議，質疑他是否要學習毛主席發動文化大革命奪權。 事隔一日，吳秋北在專頁上解釋，稱從中華民族偉大復興的角度看，「毛主席具開天闢地的首創之功」，怎樣看待毛主席，也是在考驗中華民族是否有希望。

吳秋北說，毛澤東誕辰125周才是中國人的聖誕節。(資料圖片/梁鵬威攝)

大眾一向稱12月26日為「boxing day」(拆禮物日)，但吳秋北就在facebook發帖文指，26號是毛主席誕辰125周年，認為「這才是中國人的聖誕節。而最好的紀念就是向主席學習！」，又附上一篇以「毛澤東著作是如何成為經典的？」為題的文章。

此番言來惹來網民討論，有人在帖中留言，質疑是否應該學習毛主席發動文化大革命奪權；有人說認同毛主席的重要性，但不會神化他，亦有網民着吳秋北捐出所有資產，因為地主是毛澤東文革時代所不容的。

事隔一天，吳秋北在網上再發文回應，稱肯定毛主席是歷史上傑出人物，甚至把他作為民族的象徵或神祇，並不是指他多麼的完美無缺，而是強調他推動、結合歷史發展大潮所作出卓越貢獻；又引述中國現代作家郁達夫在《懷老魯》中的名句：「沒有偉大的人物出現的民族，是世界上最可憐的生物之群；有了偉大的人物，而不知擁護、愛戴、崇仰的國家，是沒有希望的奴隸之邦」。稱怎樣看待毛主席，也在考驗中華兒女、中華民族是否有希望。