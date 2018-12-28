撰文回顧2018年美港關係　唐偉康：正變得愈來愈牢固

2018年即將結束，美國駐香港及澳門總領事唐偉康在《明報》撰文，指過去一年，他其中一個主要目標就是加強美國和香港經濟的關係，他表示，2018年又是一個進展良好的年度，雙方關係正變得愈來愈牢固。

唐偉康形容，美港關係正變得愈來愈牢固。（資料圖片／陳百灝攝）

唐偉康表示，美國是香港第二大商品出口市場，同時是香港第二大服務出口市場，佔整體出口14%。經過香港的機場和貨櫃碼頭的轉出口貿易也是重要。他指，美國和中國大陸經香港進行的轉口貿易，佔香港貨物貿易總額43%，貿易和物流佔香港經濟增加值超過20%，所以他認為與美國貿易可以說是對香港大有益處。

唐偉康又交代其他數據，指美國對香港的直接投資存量，在2017年增加約18%，高達812億美元。2017年，於香港有區域業務運作的外資公司中，美資公司佔近20%。

唐偉康亦寫到，港府估計大約有101,000在港人士受聘於美資公司，形容美資公司是受歡迎的僱主，又指美資公司對於香港要成為全球創新科技中心的目標寄予厚望，美國投入大量創業資金於3間獲香港公衆認可的「獨角獸」初創企業，分別為GoGoVan、WeLab和商湯科技，這3間初創公司的領導者都曾於美國求學。

教育與學術研究方面，唐偉康形容也是美國和香港合作中非常重要的領域，指麻省理工學院2017年於香港設立第一間創新中心，同時也與香港科技大學成立聯合研究機構，唐偉康憶述本月初和行政長官林鄭月娥見證香港大學與哈佛大學簽訂一份新的精準醫學（precision medicine）合作研究協議。

唐偉康又提及旅遊業發展，指2017年，有1,215,629美國居民人次到香港旅遊，而2018年訪港美國居民數目正在超越2017年的數字，美國政府估計於本年終，美國旅客會為香港經濟帶來超過4.9億美元消費額。

在文末，唐偉康表示，當檢視美國對香港經濟的貢獻，其中有很多令人高興的地方，他和領事館團隊會繼續努力，「讓這份成果於下一年更為豐碩」。

文章原文為英文，《明報》翻譯為中文。