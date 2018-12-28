傳傅自應出任澳門中聯辦主任　上月曾接見陳茂波

消息指，中國商務部副部長傅自應將接替今年10月因患抑鬱症於澳門住所墮樓身亡的鄭曉松，出任澳門中聯辦主任，今日已抵澳門準備上任。《香港01》向澳門中聯辦查詢，獲回覆指「不清楚，如有任何任命，將出新聞稿」。 全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，傅自應或可為澳門開拓與葡語地區的商貿聯系，但不認為是次任命有其他特別含義。

傅自應對上一次出席公開活動，是今月20日以中國商務部副部長及國際貿易談判代表身份，接見哈薩克斯坦阿斯坦納國際金融中心主席克裏姆別托夫。(中國商務部網站)

前任澳門中聯辦主任鄭曉松今年10月因患抑鬱症於澳門住所墮樓身亡，事隔2個月，有消息指中國商務部副部長傅自應將接替鄭，出任新任澳門中聯辦主任，並於今日扺澳準備履新。

傅自應對上一次出席公開活動，是今月20日以中國商務部副部長及國際貿易談判代表身份，接見哈薩克斯坦阿斯坦納國際金融中心主席克裏姆別托夫，就推進共建「一帶一路」，分享中國改革開放經驗，加強金融領域合作等交換意見。

而今月14日，傅亦曾以同樣身份來港，與財政司司長陳茂波主持召開內地與香港經貿合作委員會第一次會議，雙方共同簽署《內地與香港<關於建立更緊密經貿關系的安排>貨物貿易協議》，並出席內地-香港「一帶一路」工商專業委員會成立儀式並致辭。11月時，傅亦以中國商務部副部長身份，在北京接見財政司司長陳茂波。