屈穎妍撐鄭若驊　舉手發問幼稚園已學　批記者盤問喝問司長無禮 

律政司司長鄭若驊日前於機場回應傳媒題問時再惹起小風波。她呼籲在場記者要先舉手才發問，又著記者要「文明啲」，事後不少傳媒都有報道鄭此番舉動。 親中專欄作家屈穎妍昨日撰文撐鄭若驊，批評傳媒把司長的「小小要求」變成人生攻擊，又指要發問先舉手是幼稚園已學習的規矩，不明白「為什麼活到20幾歲的記者會不懂」？

屈穎妍撰文批評傳媒的報道手法，「有媒體登了司長反白眼的照片，字眼全是霸氣回應、態度傲慢......給市民展現一種唯我獨尊、面目猙獰之感」。（資料圖片/余俊亮攝）

律政司司長鄭若驊不檢控前特首梁振英「UGL案」的決定惹起社會爭議，完成休假回港的她旋即成為傳媒追訪的對象。有別於一般政府記者會，鄭若驊於機場貴賓通道處接受訪問，傳媒當日蜂擁而至，現場十分擠迫。

鄭若驊說畢開場白後，便「溫馨提示」記者，著大家要守規矩，不要大聲叫，又叫記者們「先聽行家問題，讓提問時不用重覆」。一名記者首先發問，但鄭若驊因該記者未有舉手而拒絕回答，其後多名記者舉手，她便自行決定那位記者發問。其間記者們爭相發問，不時出現「疊聲」情況。此時，鄭若驊一度向在場記者稱「大家唔好咁，如果唔係做唔到野，我地文明啲」。

事後，不少傳媒都有報道情況，亦有附上鄭若驊目露兇光、手指記者發問的照片。 屈穎妍隨後撰文批評傳媒的報道手法，「有媒體登了司長反白眼的照片，字眼全是霸氣回應、態度傲慢......給市民展現一種唯我獨尊、面目猙獰之感」。

屈穎妍(圖)撰文撐鄭若驊，批評傳媒把司長的「小小要求」變成人生攻擊。(資料圖片)

屈穎妍在文中指，先舉手後發問是幼稚園已學習的規矩，不明白20多歲的記者會不懂；又指「如果要用霸氣來形容，記者比司長比特首更具霸氣，因為他們的問題不叫問題，是盤問，是喝問、甚至無禮大叫」。

她更指出Now新聞引述建制人士的評論，指鄭若驊見記者語氣強硬、挑釁，做法十分不智的報道，質疑姑勿論是否有這名建制派人士的存在，反問「發問要舉手、不要大叫、別重複問題，這小小要求，錯在哪裡？強硬在哪裡？挑釁了什麼？」