「鴿派」馮巍引退　民主派惋惜：又少一個能溝通、有熱誠的官員

國務院日前宣佈，任命鄧中華為國務院港澳辦副主任，同時免去61歲馮巍的職務。這次人事變動是按退休年齡規定而進行，屬正常工作接班安排，但從北京與泛民溝通的角度，卻是一次損失。 有民主派人士形容，在中央港澳工作機關中，馮巍是其中一位對香港有感情、願意聆聽溝通，以及真正掌握時局的官員；隨着其引退，北京與民主派之間又少一個促進溝通的渠道。

馮巍在2010年及2015年兩場政改談判中負責居中溝通協調，尤其是2010年政改方案歷史性獲通過，扮演了不顯眼卻重要的角色。(資料圖片／梁鵬威攝)

擁有法律碩士銜頭的馮巍，96年南調入職解放軍駐港部隊，06年進入中聯辦，13年調升港澳辦，其最為港人熟知的，是在2010年及2015年兩場政改談判中負責居中溝通協調，尤其2010年政改方案獲歷史性通過，馮巍扮演了不顯眼卻重要的角色。何俊仁憶述，當年在時任基本法委員會副主任梁愛詩的穿針引線下，民主黨與中聯辦商談方案，當時對方的團隊主將中，除了時任副主任李剛，還有當時擔任法律部部長的馮巍，而且馮巍是具體與民主黨商討細節的人，「所以他跟我傾談得更多，印象中，他態度平和，做事仔細，我們認為做不到，他表示理解，不會強人所難，所以那次大家都能達到自己想要的，而我方又沒有越過自己的底線。」

馮巍的理性和投入，對促成民主黨與中聯辦談判發揮了重要的橋樑作用。何俊仁說：「北京當時本來很早就提出一起商談，但我們對馮巍說不可以，一定要等到五區公投結束之後，結果北京真的答允了。」翻查資料，五區公投在2010年5月16日進行，8日後民主黨走入中聯辦談判；6月23日，民主黨會員大會表決同意支持方案，翌日8名民主黨議員在立法會投下贊成票，2012政改方案歷史性獲得通過，成為回歸至今唯一得以向前邁進的一步。

何俊仁又憶述，政改方案通過後，馮巍仍保持與他們的溝通，曾經一次約在港島山頂飲㗎啡，他問馮巍，2012年政改方案通過後，香港的民主步伐怎樣走下去。馮巍回答他，「上頭（北京）再無指示了。」何俊仁知道，政改這等重大決定並非中聯辦可以拿主意，更非馮巍能夠左右，但他對馮巍留下深刻印象，覺得馮是真心關心香港，「聽聞他真的想香港政改有所突破，當時民建聯、工聯會的言論都很左，人人都說無得傾，但馮巍不是持這種觀點，而且在執行過程中拿揘得不錯。」

(港澳辦網頁)

據了解，馮巍離開中聯辦、上調港澳辦後，仍然一直與民主派人士保持聯繫至今，甚至可以說是港澳辦甚至整個港澳工作系統中，主力跟民主派溝通、收集意見的「對口」。在2016年卸任立法會議員的劉慧卿表示，馮巍到了港澳辦後，曾經一次透過朋友傳口訊，「說北京有好靚的茅台等着我去喝」，即想邀請她到北京一趟，交流一些事情，但當時她還是立法會議員，感到不太適合，所以才婉拒了。

另一名民主黨前立法會議員李華明亦稱，據他了解，馮巍與不少民主派人士一直保持交往，有時會邀請他們到深圳見面交流時局，李沒有做議員後就跟他見過幾次面，認為馮屬開明派官員。「印象中，他對香港有熱誠，有感情，而且好了解香港政治形勢，哪位政界人士說過些甚麼話，他一清二楚，不會搭不上嘴；他不是強硬派，有次他跟我說，同意香港需要不同的聲音，監察在位者，甚至鬧共產黨也無問題，如果不是，香港就不是行一國兩制。」

馮巍最近一次在香港露面是在2018年1月，有傳媒在金鐘遇到馮巍，並詢問他到來港目的，他則一概沒有回應。政圈普遍認為，馮巍是要來港「收風」，掌握香港形勢。

何俊仁憶述，2012年政改方案通過後，馮巍仍有保持與他們溝通。（資料圖片）

支聯會常委張文光形容，馮巍是一個理性、務實的人，能切身處地理解民主派的處境和想法，因此溝通時往往達到雙方都能接受的共識。張指，自2010年通過政改方案，香港民主步伐未見推進，社會撕裂，民主派內呈現碎片化甚至內耗加劇，令人傷感，「今次馮巍因到了退休年齡而引退，北京做港澳工作的又少了一個能全面理解民主派的人，是一件可惜的事情。」