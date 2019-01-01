【政壇諸事町】林鄭除夕賀詞：2018屬非常充實、基建豐收年

特首林鄭月娥在除夕夜於發布短片，總結2018年的工作。她形容過去一年是忙碌和充實的一年，本港在金融發展方面取得好成績，隨着高鐵同港珠澳大橋正式開通，今年亦是基建豐收年，她祝願市民來年身體健康、事事如意。

行政長官林鄭月娥上午到訪屯門醫院，了解醫院管理局在冬季流感高峰期間實施的各項應對措施。（政府新聞處）

林鄭在短片中表示，對自己與政府同事而言，2018年是非常充實的一年。適逢是國家改革改放40周年，她率領代表團訪問深圳和北京，亦參加了首屆中國國際進口博覽會，在金融發展方面取得好成績，新產業發展亦取得成果。

林鄭說，在改善民生方面，雖然本屆政府推出不少新的房屋措施，但要真正解決房屋問題，需要增加土地供應，政府會認真研究土地供應小組提交的報告建議，盡快增加土地。

林鄭月娥與急症室的醫護人員交談，並向他們送上蘋果，感謝他們為病人提供優質的服務。（政府新聞處）

此外，林鄭在元旦日，在食物及衞生局局長陳肇始、醫管局主席梁智仁和醫管局行政總裁梁栢賢的陪同下，到訪屯門醫院，了解醫管局在冬季流感高峰期間實施的各項應對措施。林鄭感謝前線醫護人員盡心專業地為病人提供優質的服務，又呼籲市民盡早接種疫苗。