謝偉銓倡改革資助房屋抽籤制度　抽籤失利3次獲發多1個申請編號

政府針對香港的房屋問題推出不少新政策。建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓今日(2日)與傳媒茶聚時，就出售房屋制度提出多項優化制度，包括倡設立「資助房屋輪候冊」或改革現行抽籤制度，申請者抽籤失利次數越多，下次申請的中籤機會就相應提高；進一步調高預留給白表申請者的居屋單位比例，以及禁止所有新建資助房屋的私人轉售。

謝偉銓議研究設立「資助出售房屋輪候冊」或改革現行抽籤制度，抽籤失利次數愈多者，下次中籤機會就相應提高。(資料圖片/盧翊銘攝)

謝偉銓早前建議，政府提出增加土地供應的建議與市民輪候公屋及資助房屋的時間掛勾，讓輪候時間長、多次抽籤的市民可增加中籤機率。他今日與傳媒茶聚時，再建議研究設立「資助出售房屋輪候冊」或改革現行抽籤制度，抽籤失利次數愈多者，下次中籤機會就相應提高。

他舉例指，當市民抽籤失利3次，下次申請就可獲發多1個申請編號，令其中籤率提高一倍；連續6次抽籤失利就獲發3個編號，如此類推。他又提出，應該禁止所有新建資助房屋私人轉售，改由政府或房委會回購單位，再重新分配給合資格人士認購，以杜絕炒賣。

失望小組報告未提人均居住面積

土地供應專責小組日前向政府提交最終報告，建議優先推行8個短，中，長期土地選項。謝偉銓對小組建議局部發展粉嶺高爾夫球場沒有異議，惟認為需要考慮整體交通、特別是附近工作機會等配套，強調每個建議都需要作研究，用客觀和科學的要求審視。至於報告對選項的結論，他認為沒有像發展高球場的建議般明確，亦未有提到人均居住面積的概念，對此感到失望。

此外，建制派早前曾就修改議事規則作內部討論。謝偉銓認為，雖然有規限是必需的，但亦希望議員可以自律及考慮是否有迫切性，「不用把規矩訂得那麼死」，而議員的言論表達自由亦應適可而止。至於沙中線紅磡站工程問題，他認為現時各方把矛頭指向承建商，惟港鐵人員也有監管不當之處，形容「猶如球證和球員都是他們的人」，認為應該審視有關人士的專業和法律責任。