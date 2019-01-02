港大民研：林鄭民望上升　五政策範疇市民最滿意處理與中央關係

港大民研發表2018年最後一次特首、政府民望數字和民情指數。最新調查顯示，行政長官林鄭月娥得56.4分，有49%受訪市民表示支持她出任特首，支持率淨值為正10個百分點，民望評分較兩星期前大幅上升6.2分；政府民望方面亦較一個月前上升，最新滿意率為42%，比一個月前高17個百分點。

政府五項具體政策中，市民最滿意的是政府處理與中央政府關係的表現。（資料圖片／余俊亮攝）

港大民研計劃去年12月由真實訪問員以隨機電話訪問，成功訪問1000名市民，調查他們對政治、經濟及民生現狀的滿意程度。最新調查結果顯示，特首林鄭月娥得56.4分，表示支持其出任特首的被訪者，為數49%，反對率為39%，支持率淨值為正10個百分點。

市民對特區政府的整體滿意程度方面，滿意率有42%，36%不滿，滿意率淨值為正5個百分點，比一個月前高17個百分點。政府五項具體政策中，市民最滿意的是政府處理與中央政府關係的表現，滿意率淨值為正31個百分點。其次是在維持經濟繁榮的表現方面，滿意率淨值為正17個百分點。在維護人權自由及改善民生表現方面，滿意率淨值分別為負11和負13個百分點。而政府於推行民主步伐的滿意率淨值則為負16個百分點。