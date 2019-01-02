油尖旺大南區出缺　泛民敲定社區前進出戰　趙家賢：盡力尋求共識

經民聯、西九新動力油尖旺區議員莊永燦因患癌於去年11月中逝世，政府早前刊憲宣布，油尖旺區議會大南選區一個民選議員議席出缺，將會安排補選，預料將於明年3至4月舉行。 民主派方面，早前社區前進及九龍角落均表示有意派代表出戰。民主動力今（2日）發聲明指，已在去年11月下旬主動邀約有關地區持分者進行兩次面對面商討，將由社區前進代表積極考慮參與大南選區補選。

民主動力召集人趙家賢指，兩次協調會議上及會前的多次的溝通和交流，提供不同方案及探討其可行性，盡力尋求共識。（資料圖片/張浩維攝）

油尖旺大南選區補選預料會於今年3月或4月進行，其中泛民和建制均開始密鑼緊鼓落區進行地區工作。民主派方面早前就出現兩名泛民有意出選的局面，其中社區前進李國權及九龍角落李國章均表示有意參與，其後九龍角落李國章因私人理由決定退出。

民主動力今（2日）發聲明表示，早於政府宣佈議席出缺之前，召集人趙家賢已在上年11月下旬主動邀約相關地區持份者進行兩次面對面商討。趙家賢表示，將由社區前進代表參與補選，而九龍角落將根據民主派協調機制，繼續以毛孟靜議員辦事處名義獲推薦為民主派代表，繼續在大角咀及旺角區進行地區工作。趙家賢又指，感謝社區前及九龍角落在兩次協調會議上及會前的多次的溝通和坦誠交流，提供不同方案及探討其可行性，盡力尋求共識。

而建制方面，經民聯早前已開會決定，積極考慮派出曾出任莊永燦助選社區幹事的中國國術龍獅總會教練李思敏出戰。