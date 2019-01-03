【政圈風聲】黎汶洛擬戰區選　劍指安達選區　黎：不放棄九東工作

已退出香港眾志的黎汶洛近期再度活躍於政壇，繼早前出戰社工註冊局選舉後，據了解，黎汶洛擬參選2019年區議會選舉，落戶觀塘安達新選區。 黎汶洛接受《香港01》查詢時表示，不會就區議會選舉部署作出回應，不過強調已在該區展開地區工作，並正與當區民主派協調。他表示，他於2016年立法會選舉棄選時，已表明不會放棄九龍東的地區工作，如今「落區」是兌現當時的承諾。

黎汶洛的橫額出現於安達邨。（仇思達facebook）

盛傳退隱 黎汶洛：唔知點解會有呢個說法出嚟

在2016年立法會選舉期間不斷狙擊黎汶洛的城大前校董仇思達（網名：無敵神駒），昨天(2日)在Facebook上載圖片，圖為黎汶洛於安達邨懸掛的橫額；相中可見，「安達邨總幹事」黎汶洛正爭取九巴加密早上巴士班次，盼「安達人返工有車落彩虹」。

橫額上亦見公民黨立法會議員譚文豪和觀塘區議員蔡澤鴻的「牌頭」，宣傳手法與其他欲戰區選的地區工作者無異。據了解，黎汶洛擬出戰2019年區議會選舉，落戶觀塘安達新選區。

黎汶洛接受查詢時表示，自己已於安達邨展開社區工作，並與當區民主派議員和政黨協調。被問到是否有意參選明年區選，他稱不會就區議會選舉部署作出回應，不過他表示，他在2016年立法會選舉棄選時，已表明不會放棄九龍東的地區工作，如今只是兌現當時的承諾，他又笑言無意像「某政治人物」跨區參選。

政圈一直盛傳黎汶洛因專心社工工作，欲於政壇隱退，黎汶洛悉言後直指：「唔知點解會有呢個說法出嚟」，他表示自己是一名註冊社工，目前以半職工作，主要集中從事社區發展工作，「有啲人（社工）都會做地區工作。」

民建聯社區主任許有為在安達邨早已展開地區工作，被問到會否擔心起步太遲，黎汶洛說：「對我嚟講，任何地方（選區）都會盡我哋嘅努力，無分幾遲（落區）同幾耐。」

譚文豪：幫到手就幫

譚文豪表示，與黎汶洛在地區上有合作，包括掛設聯合橫額作宣傳工作。譚文豪表示，地區工作相當重要，對於黎汶洛這類有意從事地區工作的年青人，他表明「幫到手就幫」，他又認為民主派應團結，支持欲在區選挑戰建制派區議員的民主派人士。至於會否招攬他加入公民黨，他表示言之尚早，又指重點是做好當下的工作。

在新東補選期間，他多次出現在楊岳橋和梁天琦的合照之顯眼位置，被網民笑指為「攝石人」。（資料圖片）

三年前因資源不足棄戰九東

黎汶洛於2011年與黃之鋒等人組成學民思潮，他曾擔任組織發言人。2016年2月27日（即2016年新界東補選前一天），黎宣布退出學民，全力支持公民黨參選人楊岳橋；在新東補選期間，他多次出現在楊岳橋和梁天琦的合照之顯眼位置，被網民笑指為「攝石人」，成為一時佳話。

2016年中，香港眾志成立，黎汶洛為創黨成員之一，備戰16年9月的立法會換屆選舉；眾志當時部署分別派出黎汶洛和羅冠聰，分別出戰九龍東和港島區直選，惟在提名期前，黎汶洛宣布因資源不足棄選。自從棄選後，黎汶洛在政圈中頗為沉寂，他於去年5月退出眾志，其後於去年底出戰社工註冊局選舉，惟最終落選。