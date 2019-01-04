【政圈風聲】區選硬撼楊雪盈？ 廖添誠：現階段學吓嘢

獨立民主派楊雪盈4年前擊敗新民黨王政芝，當選灣仔區議會大坑選區議員。今年11月即將進行換屆選舉，有消息指新民黨將會改派新思維前副主席廖添誠出戰。 廖添誠回覆《香港01》查詢時，承認最近一個月開始進行地區工作，被問及是否有意參選區議會選舉，他直言「現階段未諗過……做吓地區、學吓嘢」。

有消息指新民黨將會改派新思維前副主席廖添誠出戰，硬撼現任灣仔區議員楊雪盈。(廖添誠、楊雪盈facebook)

廖添誠曾為民建聯成員，早年於美國攻讀經濟學系，現為理大專業進修學院客座講師，亦是香港統計學會會員，以及藝文青社會企業主席。他於2016年7月下旬，和新思維另一副主席姜炳耀，聯同3名執行委員及5名黨員宣布退出新思維，以獨立身分出選立法會選舉，最終落選。

他表示，自己與新民黨灣仔天后選區區議員李文龍為朋友，對方問他有否興趣到大坑進行地區工作，他遂於1個月前開始到大坑工作，並搬到該處。廖添誠稱自己「由細到大」均在大坑留下足跡，如買書、消費、整車等，被問及是否有意參選區議會選舉，他直言「現階段未諗過……做吓地區、學吓嘢」。

新民黨主席葉劉淑儀指，得悉廖添誠有意參選該區，遲些會與他聯繫，新民黨於大坑暫時未有人選。

楊雪盈則回應稱，其對手已於4年內換了3人，現時會繼續其地區工作，包括大球場重建等區內事務。她又坦言最近區議會選區劃界是「衝住佢而嚟」，選民減少下令其工作未必能反映在將來的選票上，強調會「用盡300%力」在地區工作上。