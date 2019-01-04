【一地兩檢】內地法院西九站拘港人　議員質疑權限　港府指無問題

內媒《南方都市報》今日報道，深圳龍崗法院上月13日首次在香港西九龍站內地口岸區將一名「被執行人」帶回深圳。一地兩檢關注組召集人陳淑莊指，根據港府和內地簽訂的一地兩檢合作安排，內地只有出入境邊防檢查機關、海關、檢驗檢疫、口岸綜合管理和鐵路公安五個機關派駐內地口岸區，質疑「係咪派咩人嚟執法都得」，認為政府必須清楚交代，不能坐視不理。 保安局晚上發新聞稿指，在「內地口岸區」內，內地執法人員有權按照內地法律，就「非保留事項」採取執法行動。

陳淑莊質疑，內地法院人員在西九站內地口岸區執法，是否具合法權限。（資料圖片）

據內媒《南方都市報》報道，深圳龍崗法院上月13日首次在香港西九龍站內地口岸區將一名「被執行人」帶回深圳。目前，該執行案已達成和解並全部履行完畢。該事件並非內地執法人員首次在西九高鐵站執法。去年10月27日，有一名香港籍人士因欠錢未還，遭西九龍內地口岸扣留並移交深圳南山法院。

陳淑莊質疑，根據港府和內地簽訂的一地兩檢合作安排，內地只有出入境邊防檢查機關、海關、檢驗檢疫、口岸綜合管理和鐵路公安五個機關派駐內地口岸區，但兩宗個案都是深圳法院執行人員到內地口岸區執法，「係咪派咩人嚟執法都得」，認為政府必須清楚交代，不能坐視不理。

保安局晚上發稿指，根據在廣深港高鐵西九龍站設立口岸實施「一地兩檢」的合作安排，就內地法律和香港特區法律的適用以及管轄權（包括司法管轄權）的劃分而言，內地口岸區視為處於內地。

當局又指，在「內地口岸區」內，內地法律適用於「合作安排」下指明由內地管轄的事項(即「非保留事項」)，內地法院有權就非保留事項行使司法管轄權，內地執法人員亦有權按照內地法律，就「非保留事項」採取執法行動。