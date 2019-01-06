【村代表選舉】民主派司馬文：毫無勝算　參選盼提升市民關注度

今屆鄉郊代表選舉關注度提升了不少，先有議會陣綫立法會議員朱凱迪，被選舉主任以其「隱晦地」支持港獨為由，取消參選資格；民主派亦有多人參選，不過競選西貢北約高塘原居民代表的何偉航自言，勝算難料，選舉結果視乎村民是否想有新人接棒，而參選西貢檳榔灣居民代表的司馬文更直言毫無勝算「No」，今次參選只是一個開始，期望令市民更多關注鄉郊選舉。

司馬文表示今次參選只是一個開始，期望令市民更多關注鄉郊選舉。（資料圖片/林若勤攝)

自言勝出無望的司馬文今日仍然落力拉票，他接受《香港01》電訪時表示，現時鄉村存在許多不公的事，土地、建屋問題的權力爭鬥，甚至連泊車位都出現許多爭拗，內裡的體制亦非常封閉，「連開會的議程及會議紀錄都從不公開，這是很恐怖的事」。他期望今次參選只是一個開始，用行動能告訴住在鄉村的非原居民，他們有權參與鄉郊選舉，以及提升鄉村治理質素，最終目的是要推動鄉事制度民主化。

西貢北約鄉事委員會將會在下星期日（13日）進行投票，競選高塘，原居民出身的工黨執委會司庫、現職職工盟資深教育幹事何偉航表示勝算難料，指選舉結果要視乎村民是否希望有新的想法及思維注入村中，但他相信村民的選擇。

高塘村今年共有3位鄉郊代表候選人，除了何偉航之外，還有現任原居民代表、72歲的黃來生，以及黃建文，兩人皆是退休人士。提倡「土地有限、丁權無限」、建議「丁權截龍」的何偉航，與反對取消丁權的黃來生，兩人的政綱相反，對此，何偉航表示並沒有聽到村內對丁權一事有強烈聲音，指自己希望向社會釋出善意，成為一個溝通的橋樑，讓原居民及社會討論丁權的處理方法。他表示，「村民固然有他的個人選擇，無論最後的結果如何，每一個村民在未來幾年都要面對丁權截龍的問題，這是不可逃避的事實。」

被問到相較另外兩位叔父輩的競爭對手，會否面對更多困難？何偉航反指，聽到村內有主流聲音認為，希望有更多年輕人的聲音，有更換原居民代表的意見，有「新人要接手、接棒的說法」，指不要忘記「條村年輕一代也有份」。