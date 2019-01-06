【村代表選舉】北區投票率偏低　瓦窰村票站首3小時只得11人投票

鄉郊代表選舉今日（6日）展開投票，選出300多條村近400名的村代表，今日共有12個選區進行投票，包括離島區（南丫島北段、南丫島南段、梅窩、大嶼山南區）、北區（沙頭角區、打鼓嶺區）、西貢區坑口、沙田、大埔、及元朗（錦田、屏山鄉、新田鄉）。民政事務局局長劉江華巡查票站時表示，截止下午3時的總投票率是36%，與上屆選舉相約，又呼籲居民投票。 《香港01》記者於下午到北區打鼓嶺其中一個票站視察所見，投票並不算踴躍，以最少居民投票的瓦窰村為例，票站開放逾3小時後亦只得11人投票。

劉江華巡查票站時形容投票順利，又呼籲居民投票。（鄭子峰攝）

社會上一直有聲音指村代表選舉的參與率令人憂心，選舉管理委員會於上年中就選舉活動建議指引舉行公眾諮詢大會，僅10多名市民岀席。其中更有市民提出，共有57條原居鄉村的選民登記人數不夠6名，更有9條完全沒有選民登記，導致不能進行選舉。不過，劉江華在下午4時巡視打鼓嶺嶺英學校票站時表示，截止下午3時，總投票率是36%，與上屆選舉相約，形容選舉過程順利，至今只收到5宗投訴。他又指鄉郊選舉是「貼身的事」，呼籲居民踴躍投票。

元朗屏山鄉投票率最低

截止下午一時，按有關鄉村所屬的鄉事委員會計算，原居民代表及居民代表的總投票率分別有16.79%及16.23%。在原居民代表選舉中，以離島梅窩的投票率最高，有35.63%，而最低是元朗屏山鄉，只有13.74%。而在居民代表選舉中，以離島南丫島北段的投票率最高，有25.49%，最低是亦是元朗屏山鄉，只有14.03%。

記者今日下午3時許到打鼓嶺嶺英學校票站視察，發現投票開始逾3小時，於該票區投票率最高的是週田村，有164人；最少的是只有11人投票的瓦窰村。現場所見，有約20多名市民在票站外聚集。按打鼓嶺區鄉事委員會的計算，截至下午1時，該區的投票率只達19.05%。

村代表選舉投票於今日、13日、及20日連續3個星期日舉行，投票時間為中午12時至晚上7時。民政事務總署表示，於1834名獲有效提名的候選人中，有998人自動當選；另外的836人則會競逐共397個村代表議席及39個街坊議席。