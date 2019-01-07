團體抗議環境局「hea」做環保政策　促垃圾徵費引獎勵措施減差餉

《2018年廢物處置(都市固體廢物收費)(修訂)條例草案》委員會今（7日）召開第二次會議。在開會前夕，新社聯今（7日）到政府總部東翼前空地示威，抗議環境局在「建築廢物處置收費計劃」及「四電一腦」回收計劃上執行無力，導致垃圾箱、回收站、郊野公園等地方出現「泥頭山」及棄置電器。 新社聯副理事長、民建聯立法會議員何俊賢認為政府「只顧立法，不顧執法」，指以上兩項環保政策的釋法能力低，市民擔心政府或未有能力處理正在討論的《2018年廢物處置(都市固體廢物收費)(修訂)條例草案》（垃圾徵費計劃）。

新社聯示威，抗議環境局在「建築廢物處置收費計劃」及「四電一腦」回收計劃上執行無力。（李奕鳴攝）

新社聯表示，自2006年「建築廢物處置收費計劃」實施以來，地區出現泥頭山，裝修廢料堆積的事件，未有嚴格執法，令垃圾箱、回收站、郊野公園等地方出現「泥頭山」，形容是「垃圾圍城」。團體又提及去年實施的四電一腦回收計劃，指現時只有5家持牌經營「四電一腦」的回收商，當中只有「歐綠寶」提供上門回收服務，市民需等待數日才可以回收電器，指未有完善的回收設施，令鄉郊出現棄置的舊電器。

同為新社聯副理事長的民建聯副主席陳克勤認為，社區上出現「泥頭山」、非法棄置等情況是「政府製造出來的」，指政府未有做好配套設施及檢控工作，令社區出現大量棄置的電器及「泥頭」，認為此情況是垃圾徵費計劃的警號。他希望在審議垃圾徵費計劃時，政府能先做好社區配套設施，例如為減少家居廢物，應設立處理家居廚餘的設施，指現時的廚餘處理大多是商業用途。他又認為，現時的垃圾徵費計劃大多是懲罰性措施，建議加入獎勵措施，例如每個月減少棄置垃圾則可獲得水費、差餉等減免，增加經濟誘因，令市民減廢；指出，懲罰性措施會促使更多規避性的行為。

何俊賢表示，市民並非反對環保政策，而是對政府在環保政策的執法能力感不滿，指建築廢物處置收費計劃及「四電一腦」的執法力度低，令市民擔心政府沒有能力處理新的垃圾徵費條例，令「垃圾圍城」的問題惡化。他認為政府應解決地區出現的「泥頭山」，及「四電一腦」計劃能夠有效回收，令市民對垃圾徵費計劃有信心。

新社聯向政府總部的職員遞交請願信，然後和平散去。