【政壇諸事町】民主黨3月黨慶　邀林鄭出席　會否重演捐3萬事件？

民主黨將於3月19日舉行24周年黨慶，說起黨慶，不得不提去年特首林鄭月娥率領30多名高官出席，更即席自掏荷包捐出3萬元，引起政界熱議。 至於今年有否繼續邀請林鄭出席呢？該黨籌委會主席袁海文表示，與去年一樣，會邀請林鄭及所有問責團隊成員出席，邀請柬亦已擬定。

據了解，今年的民主黨黨慶將在將軍澳皇冠假日酒店舉行，延開72席，延開席數較去年的52席多，買檯數字料創新高。袁海文坦言，每年黨慶買台數字都是該黨財政收入穩定來源，故會加緊「揼心口」。

籌款數字方面，2016年因時值立法會選舉，該年黨慶籌得760萬，而去年亦籌得500多萬。袁海文指，因應今年底的區議會選舉，今年的籌款目標亦會高於400萬。被問到會否邀請林鄭及問責官員出席，袁海文指，自去年開始，因林鄭新班子上任，政府與民主黨的關係緩和，故今年亦會邀請林鄭及其班子出席黨慶。

事實上，民主黨與政府的關係曾跌至冰點，但該屆政府是「梁班子」。2015年黨慶，民主黨打正旗號要求梁振英下台，並無邀請他出席，而政圈流傳梁亦下令司局長全體杯葛黨慶，就連民主黨出身的前運輸及房屋局局長張炳良都無得出席，當時只有審計處處長孫德基單拖赴會。

林鄭月娥上任後多與民主派溝通，早前更出席民主黨黨慶，惟捐款3萬元一事引起風波。（資料圖片）

至現任特首林鄭月娥上任後，雙方關係緩和，去年民主黨有邀請林鄭全體問責班子出席，而林鄭亦率30名官員欣然赴會，並即場捐出3萬元支持該黨元老李華明唱歌，引起政界熱議，林鄭當時解釋指只是想支持認識20載的朋友。

一年過去，民主黨一年一度的黨慶又來臨，該黨邀請林鄭的請柬亦已擬定，但「捐3萬」事件恐難再重演了。