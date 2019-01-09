【國歌法】針對噓國歌及網民　檢控時限倡延至兩年　立法條文曝光

政府今天（9日）公布《國歌條例草案》，1月23日將提交立法會首讀，干犯侮辱國歌將可處第5級罰款和監禁三年。其中干犯國歌法的罪行之檢控時限，由一般的半年，延長至兩年。 政制及內地事務局解釋，由於違反草案第7條的個案可能涉及大批身份不明確的肇事者，例如在足球比賽中噓國歌，或涉及使用互聯網和社交媒體發布經篡改的國歌，就某些個案而言，警方未必能夠在六個月時限屆滿前完成調查，因此為了能有效執法，草案為國歌法執法延長檢控時限。

政制及內地事務局解釋，由於違反草案第7條的個案可能涉及大批身份不明確的肇事者，例如在足球比賽中噓國歌，警方未必能夠在六個月時限屆滿前完成調查。（資料圖片）

政府將於下午召開記者會，公布《國歌條例草案》，條文與較早前曝光的內容無太大明顯。值得關注的是，罪行的檢控時限，由一般以簡易程序起訴的半年，延長至兩年。

根據《裁判官條例》（第227章）第26條，凡成文法則對罪行(可公訴罪行除外)並無規定作出申訴或提出告發的時效，則申訴或告發須分別於其所涉事項發生後起計的6個月內作出或提出。草案條文則一改上述條例的規定，訂明執法部門可於警務處處長發現或知悉有關罪行的一年內，或干犯該罪行的兩年內(以較早者為準)，展開法律程序。

政制及內地事務局解釋，由於違反草案第7條的個案可能涉及大批身份不明確的肇事者，例如在足球比賽中噓國歌，或涉及使用互聯網和社交媒體發布經篡改的國歌，就某些個案而言，警方未必能夠在六個月時限屆滿前完成調查，因此為了能有效執法，草案為國歌法執法延長檢控時限。

條例草案亦明確訂明須奏唱國歌的場合（見表），包括立法會議員的宣誓儀式、作出盡職誓言及行政會議誓言的宣誓儀式、特區政府舉辦的重大體育賽事、法律年度開啟典禮等。