財會通過勞工處開常設職位處理取消對沖　商界憂分工混亂

立法會財委會今午開會，討論討論在勞工處開設一個常額首長級職位，負責處理與取消強積金「對沖」有關的各項新工作，遭多名商界多名議員反對，質疑有關方案複雜性高，新設的首席勞工事務主任難以兼顧遊說工作。 會議又通過由建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓提出無約束力的的臨時動議，要求當局重新考慮將新職位，由常額改為編外，惟當局未有接納，有關新職位撥款建議最終以35票贊成、5票反對、2票棄權獲通過。

謝偉銓再提出無約束力的臨時動議，要求當局重新考慮將新職位，由常額改為編外。(資料圖片/李澤彤攝)

立法會財委會討論討論在勞工處開設一個常額首長級職位，負責處理與取消強積金「對沖」有關的各項新工作。廠商會吳永嘉表示，取消強積金對沖的工作複雜且牽涉多個政府部門，憂慮只在勞工處助理處長轄下開設新職位是否合適，求局方交待勞福局及勞工處日後的分工為何。建測規園界謝偉銓、自由黨鍾國斌及旅遊界姚思榮等多位議員，則認為政府應申請編外職位。鍾國斌一度動議中止待續，但遭大比數否決。

謝偉銓再提出無約束力的臨時動議，要求當局重新考慮將新職位，由常額改為編外。他說，提出建議非要阻礙政府工作，只是希望當局依規矩行事，先作編外職位再轉為常額，促請政府處理勞工事務主任職系人手不足的訴求，得18票贊成、15票反對獲通過。

這是自2018年初財委會修改會議程序後，首次有37A臨時動議獲通過。不過，由於動議不含約束力，最終未獲當局接納。勞福局副局長徐英偉表示，政府有決心推行取消強積金對沖，故有必要開設常設職位，又指該職位並非代表當局就取消對沖方案表態。有關新職位撥款建議最終以35票贊成、5票反對、2票棄權獲通過。