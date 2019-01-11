【收緊長者綜援】泛民邀跨黨聯手迫林鄭擱置方案　建制派陷兩難

政府將於2月1日起把長者申請綜援的年齡，由60歲調整至65歲，特首林鄭月娥昨天（10日）回應議員關注時，指有關決定是議員在去年《財政預算案》批准的，令在《預算案》投下贊成票的建制派落入尷尬場面。 林鄭的「議員批准論」今天（11日）持續發酵，民主派會議召集人毛孟靜今天下午表示，已邀請建制派與民主派跨黨派合作，一同要求林鄭擱置調高綜援申請年齡的決定，否則聯手反對下月公布《財政預算案》，以挾逼政府讓步。建制派部分成員於今天早上仍對跨黨派合作的方向持開放態度，惟下午即出現逆轉，「班長」廖長江、工聯會黃國健等建制「頭目」已表明不傾向與泛民合作。 按現行機制，《預算案》綑綁來年所有政府開支和「派糖」措施，建制派難因不滿其中一項建議而投下反對票，承擔政府「停擺」的政治後果。惟現時群情洶湧，建制拒與泛民合作，便會為泛民帶來一顆攻擊建制派的「子彈」。故泛民趁「議員批准論」惹起公憤之際邀請建制派合作，反令建制派落入兩難局面。

特首林鄭月娥昨天（10日）回應容海恩的提問時，指調高綜援申請年齡是議員在去年《財政預算案》批准的。（資料圖片/盧翊銘攝）

林鄭月娥爆出「議員批准論」後的一天，後遺症陸續湧現。民主派會議召集人毛孟靜今天下午兩時許表示，已聯絡民建聯主席李慧琼和建制派「班長」廖長江，邀請建制派與民主派跨黨派合作，一同要求林鄭擱置調高綜援申請年齡的決定，否則聯手反對下月公布《財政預算案》。

毛孟靜提出有關建議後，建制派部分隨即表明不會合作，其中工聯會黃國健批評民主派「博懵」，企圖拆散政治架構，他指議員無理由只因單一項目否決整份《預算案》，否則猶如美國政府「停擺」，又稱建制派不會如此愚蠢。經民聯梁美芬則表示對合作持開放態度，但亦表明不傾向將此事與財政預算案捆綁。

在目前兩元對立的政治氛圍之下，泛民藉「議員批准論」邀請建制派合作，並開出聯手反對下月公布《財政預算案》的籌碼，似要「套圈」令建制派落入一個兩難的尷尬局面。

按現行機制，《預算案》綑綁來年所有政府開支和「派糖」措施，建制派難因不滿其中一項建議而投下反對票，承擔好像美國政府因共和、民主兩黨爭議而令政府「停擺」的政治後果，因此泛民提出聯手反對下月公布《財政預算案》作為與政府的談判籌碼，建制派現實上難以接受。

然而，按目前民情，調整綜援年齡波及不少建制派的年長支持者，加上林鄭的「議員批准論」惹起相當大的反彈，建制派必需有所動作，回應社會和市民的情緒。在群情洶湧之際，建制拒與泛民合作，便會為泛民帶來一顆攻擊建制派的「子彈」。尤其目前政府口徑相當強硬，表明無意擱置或調整方案，在「民情壓力」與「政治倫理」之間，建制派將如何平衡，如何拆彈？

黃國健批評民主派「博懵」，企圖拆散政治架構，他指議員無理由只因單一項目否決整份《預算案》。（資料圖片）