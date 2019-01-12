【國歌法】去年諮詢未提宣誓播國歌　 張國鈞：心中有鬼才擔心

《國歌條例草案》將於本月底提交立法會進行首讀，條例要求在立法會議員宣誓就職時奏唱國歌。公民黨法律界議員郭榮鏗今早（12日）出席港台節目時提出，若在奏唱國歌時不出席，更稱不接受國歌，但在宣誓時讀出所有誓詞，沒有加料，會否被視為未有完成宣誓。出席同一節目的行政會議成員、民建聯張國鈞坦言，需要看其「言行舉止」，是否真心擁護誓言而決定，亦會要求當局解釋，奏唱國歌是否宣誓一部分。

張國鈞解釋，如議員「正正經經」宣誓不會有事，但若有刻意動作、規避等，「心中有鬼」才會擔心受影響。郭榮鏗質疑不出席奏唱儀式「可以是被DQ原因」，是否需要修改《宣誓及聲明條例》，甚至釋法，解釋奏唱國歌是否屬宣誓一部分，張國鈞認為政制及內地事務局局長聶德權需要在法案委員會「要講清楚」。

郭榮鏗質疑，由全國性法律規定本港教育界是違反《基本法》，張國鈞強調今次是由港府自行立法，知悉港府是為了釋除教育界憂慮，放下不少心血，現時法例在教育國歌方面，責任在教育局，學校、校長以至老師都沒有刑責，學校亦會獲派發標準國歌曲譜播放，包括有人聲及無人聲版本，學校毋須擔心會面對刑責。

另外，被問及特首林鄭月娥稱提高長者綜援年齡獲議員支持，張國鈞透露，民建聯已去信財政司司長陳茂波要求會面，希望陳茂波在預算案解決問題，但現階段不會輕言決定否決預算案，要視乎陳茂波回覆。他又稱現時非要求政府道歉抑或是鬥氣，而是幫助60至64歲受影響的長者。