區選風雲　退民主黨59人擬出戰40區　柯耀林：不會針對民主黨兄弟

上月民主黨爆出59人退黨事件，規模比2002年范國威率29名少壯派成員退黨更甚。其中事件主角，因「雙牌頭」及撞區問題，成為是次退黨潮導火線的將軍澳民生關注組成員柯耀林，接受《香港01》專訪表示，退黨者正商討籌組新政團，相信較大機會先組成跨光譜選舉聯盟，並會在年底區議會選舉中初試啼聲，出戰約40個選區。 柯耀林又表示，如聯盟成事，會視乎區選表決，積極考慮是否循超級區議會或新界東地方選區，派人參選立法會。

退黨令柯耀林感到唏噓，但仍需向前行，未來他打算與一眾退黨盟友，籌組新組織。（盧翊銘攝）

與「卿姐」19年情 分道揚鑣感唏噓

柯耀林曾任民主黨前立法會議員劉慧卿助理，未料今日分道揚鏣。柯耀林表示，自前綫年代，自己跟隨劉慧卿達19年之久，「卿姐睇住我成長，了解我性格同待人接物手法」。惟他指，「卿姐」近年「信外人多過身邊嘅人……以前佢都係『炮仗頸』，但道氣過咗，都會同我哋傾返，了解返件事」，但今次對方卻未有接觸他。他形容，「退黨」是「無奈，覺得唏噓」。

今次退黨潮是由柯耀林擁有將軍澳民生關注組及民主黨雙重身份而起，至於問題根源的根源，柯指，是黨內就有人刻意「落名」到將軍澳民生關注組成員工作的選區，人為製造「撞區」籌碼。他形容，做法的最終結果是逼迫他放棄民主黨身份，並引發退黨潮，「客觀效果等同清黨」。

新組織以「跨光譜聯盟」更可行

上月柯耀林聯同一眾「盟友」退黨時，曾明言會「積極考慮籌組新組織」，如今一個月過去，柯表示，新組織的具體形式仍在討論之中，籌組「政黨」或是「聯盟」都是考慮方案之一。

柯耀林指，「跨光譜聯盟」的目標是出戰40個區議會選區。（盧翊銘攝）

他解釋，因退黨者中，有許多人來自不同地區平台，而這些平台內，有不同光譜人士，「例如丁士元嘅沙田區政裡面有較同情本土派嘅地區工作者，亦有人理念較接近傳統泛民」；若要凝聚眾人，需深入謹慎地討論新政黨的政治綱領，工作相當複雜，因此目前較大機會先組成一個「跨光譜區選聯盟」，連結不同的地區平台，「不過大方向都係推動民主運動，令民主派係地區贏到更多議席」。

立會選舉與林卓廷打對台？ 「言之尚早」

至於會否以劍指立法會議席，柯耀林就表示現階段目標仍是2019年區議會選舉，粗略估計新聯盟的成員，在近30至40個選區活動，並積極考慮出戰區選，如到時成績理想，「如果有10幾、20區贏到，不排除揾多啲其他人支持，由超級區議會出戰」。被問及是否考慮循新界東出戰，同今次與一眾退黨人士不和的民主黨新界東立法會議員林卓廷打對台，而立法會又會由誰代表新聯盟出戰，他就指現時「言之過早」。

不過，柯耀林亦強調，新聯盟不會視過往民主黨的「兄弟姐妹」為對手，「地區上未必需要咁做，我哋本身同唔同團體都有合作，不一定要非友即敵」。但他補充，雖然自己不排拒民主黨，惟合作並非單方面，「未來要視乎民主黨會否對退黨者有成見，或有其他特別政策」。