【曾蔭權出獄】好友陶傑替曾不值：他是出院，不是出監！

前特首曾蔭權因公職人員行為失當罪被判囚1年，扣除公眾假期和監禁期間行為良好表現後，今日（15日）刑滿釋放。 有「香江第一才子」之稱、份屬曾蔭權「老友」的陶傑笑指，曾蔭權只是「行出醫院」，而非「出監」，但同時亦坦言「戥佢唔抵」，認為曾蔭權應向終審法院上訴討回公道。

陶傑又坦言對曾蔭權入獄感不值，「所以我同好多市民都支持佢一定要申訴到終審庭，呢個問題好嚴重」。（資料圖片）

陶傑與曾蔭權份屬老友，去年曾蔭權審訊期間，法官陳慶偉就曾在判詞中點名提到陶傑，且鬧出新聞。陳慶偉在判詞中批評，曾蔭權的公關在審訊期間帶陶傑入庭「撐場」，更安排他坐在家屬席，他的待遇明顯不似一般排隊入庭旁聽的公眾人士，更巧合的是，其中一名陪審員正正是陶傑的忠實聽眾，該陪審員被發現在午休期間合照和傾閒計。陳認為，作為「被告支持者的支持者」，裁決未必公正，最終在退庭商議前夕，撤銷該陪審員的職務。

陶傑早前接受《香港01》電話訪問，提到對曾蔭權出獄的感受時，一開始就笑言曾蔭權今日只是「行出醫院」，而非「出監」。就算記者「糾正」他，曾蔭權是出監，他仍笑着的說「是行出醫院才對」。

然後陶傑坦言對曾蔭權入獄感不值，「戥佢唔抵」，因為相對於前特首梁振英收取澳洲公司UGL 5000萬元的案件，曾蔭權雖已簽署東海花園物業租約，但租約尚未履行，「情節輕好多」，而梁振英沒有被檢控，而曾蔭權卻被判入獄，「所以我同好多市民都支持佢一定要申訴到終審庭，呢個問題好嚴重」。

因東方明珠案入獄的劉夢熊在兩年前刑滿出獄後，即晚應陶傑邀請，擔任其電台節目《光明頂》嘉賓，陶傑表示暫時不會邀請曾蔭權到電台「開咪」：「暫時唔會啦，我諗佢唔舒服，或者佢一出嚟都唔急於開咪，而係向上帝講吓嘢、同屋企人聚吓，呢啲（上電台）唔緊急嘅」。