立法會選舉明年舉行　政府擬修例增開支漏報限額　10功能團體出局

立法會換屆選舉將於2020年第3季舉行，政制及內地事務局向立法會政制事務委員會提選舉法例修訂的文件，建議包括刪除10個有份在功能組別選舉投票的團體、放寬候選人提交收據的選舉開支要求、調高各選舉漏報選舉開支的的最高限額等。 局方請政制事務委員會委員就修訂建議提出意見，政府會考慮意見後，今年內向立法會提交所需的法例修訂。

立法會換屆選舉每4年一度，下一屆於2020年舉行。圖為上屆選舉中央點票站。（資料圖片／余俊亮攝）

根據文件，就功能組別的選民基礎，政制及內地事務局建議刪除自上次更新工作後（2015年）已停止運作的團體，以及按相關功能界別現時的情況新增選民，其中10個團體會被剔除，涉及6個界別，另有9個組織有機會入局，包括航運交通界功能界別的香港貨運航空有限公司，香港貨運隸屬被傳陷入債務危機的香港航空，去年5個月內有4名董事離職，包括立法會議員謝偉俊，以及被海航集團入稟高院追討欠款的香港快運執行董事長鍾國頌。

政制及內地事務局建議，就《行政長官選舉條例》作出相應修訂，以反映相關選舉委員會界別分組選民基礎的相應改變。

建議刪除團體

漁農界：青龍頭手釣漁民信用無限責任合作社航運交通界：香港船舶保養工程商會、香港貨櫃車教師公會有限公司、四海的士車主司機聯會有限公司、荃灣公共小型巴士商會有限公司出入口界：香港鮮果進口聯會有限公司紡織及製衣界：香港棉織製成品廠商會有限公司批發及零售界：香港綢緞行商會、香港郵票錢幣商會資訊科技界：固定電訊網絡服務牌照持有人的團體

建議增加團體

漁農界：香港新界本地農協會航運交通界：忠誠車行有限公司、香港貨運航空有限公司、香港泥頭車司機協會、順豐車行投資管理有限公司、的士司機從業員總會教育界：耀中幼教學院校董會成員資訊科技界：服務營辦商牌照持有人、無線物聯網牌照持有人

政制及內地事務局亦建議修訂《選舉（舞弊及非法行為）條例》，包括輕微錯漏特定安排，局方認為，儘管選舉開支限額已經調高，惟自2011年引進輕微錯漏特定安排以來，可修正的輕微誤差數額上限一直未有修改，建議調高各選舉的最高特定限額，方便候選人在輕微錯漏特定安排下修正有輕微誤差或遺漏的選舉申報書。

（立法會文件）

另外，就每項100元或以上的選舉開支而言，現時候選人必須確保其選舉申報書附有載有該項支出詳情的發票及收據。政制及內地事務局指，儘管出現通脹，選舉開支的最高限額亦已調高，惟自有關條例於2000年制定以來，遞交發票及收據所訂立的100元門檻一直未有修訂，局方建議，在所有公眾選舉中，100元的門檻提高至500元，盼有助減輕候選人在整個選舉中及在準備其選舉申報書時的工作量。