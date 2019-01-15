【收緊長者綜援】民建聯不反對？陳勇：關鍵時刻為大局忍辱負重

早前政府收緊長者綜援年齡，引起社會廣泛反對，而行政長官林鄭月娥早前出席立法會答問環節時，又稱措施在上一份財政預算案中有提及，而建制派支持預算案，故收緊長者綜援是「各位（議員）批准咗」，言論令建制派嘩然，有建制派議員就指未來審議預算案時會「驗屍咁驗」。 事後有傳「西環」迅速「撲火」，要求建制派收斂，令外界關注建制派對收緊長者綜援的最終應對策略。民建聯副主席陳勇今日（15日）出席由民主黨前立法會議員劉慧卿主持的網台節目「議會內外」時表示，民建聯的立場是要求政府對長者提供多一些照顧，並且有就此向勞福局局長羅致光反映，又稱林鄭「唔可以奉旨覺得（民建聯）啲票一定係你嘅」。不過，他被劉慧卿問及是否會為此反對政府時，就稱民建聯投票時會「是其是、非其非……關鍵時刻為咗大局呢，有時候要忍辱負重嘛。」

民建聯副主席陳勇被劉慧卿問及是否會為收緊長者綜援反對政府時，就稱民建聯投票時會「是其是 非其非……關鍵時刻為咗大局呢，有時候要忍辱負重嘛。」（fb圖片）

節目上劉慧卿與陳勇談及收緊長者綜援議題立場時，雙方你來我往。陳勇認為長者退休年齡應該延遲，但強調民建聯要求對長者加強照顧，又笑言有關措施的主事官員正是前民主黨成員羅致光。劉慧卿則表示，自己對任何人都不會偏私，如果有做錯，「我會鬧」，又質疑林鄭推出該措施時「大安旨意」不需要向建制派尋求共識。

陳勇則回應指，林鄭「唔可以奉旨啲票一定係自己嘅，你要遊說要（民建聯）同坐一條船，睇下點樣做好啲。」劉慧卿則笑言「你咁夠膽，你唔驚北京鬧你啊？」陳則反指，「你會見到，我哋好多時投票嘅結果呢，唔係次次一定係百分百支持嘅，我哋係是其是，非其非嘅」不過他隨即被劉大笑打斷，「哇我都唔記得你哋上一次唔投票支持係邊次啊。」陳則辯解，「關鍵時刻為咗大局呢，有時候要忍辱負重嘛。」他又強調，為免政府出現財政懸崖，有時需「支持大方向，但細緻嘢再討論。」

陳勇又被問及民建聯今次會否就反對收緊長者綜援重演「八黨共識」，他表示，「難啲」，因立法會光譜越來越闊，連民主派內的光譜都出現撕裂，「要泛民議員行埋啲都唔容易。」

至於早前陳勇出席電台節目時，談到民主黨新設，由劉慧卿任主席的「國際事務委員會」時，曾表示本港內部事務應自己解決，引入外力等於「不肖子孫到外面勾結黑力量」，陳則向劉澄清，對於劉以及民主黨外訪時建設性的批評「我哋尊重」，又形容民主黨是由建設性的反對黨；而自己的言論，只是針對本土派有些人「想香港衰，想外人制裁香港，不惜玉碎」。他又形容民主黨善於批評，「講得多啲黑色，我哋就講多啲綠色、白色其他顏色」，如貿發局般，宣傳香港的優點。