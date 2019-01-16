【專訪】加入政黨？　陳凱欣：暫無計劃　但不排除「一拍即合」

陳凱欣以獨立建制派的姿態晉身立法會議員行列，政圈一直有傳陳凱欣將加入新民黨，成為葉劉淑儀旗下猛將，又有傳陳凱欣因九龍西人滿之患，或於下屆立會選舉轉戰九龍東。 面對種種似是而非的傳言，陳凱欣接受《香港01》訪問時一一解答。她透露自參選以來，有多於一個政黨招攬她加入，惟暫無計劃加入任何政黨，因加入政黨後需與該黨所有議員的投票立場一致，在未有足夠了解之前，她不會貿然加盟，不過她亦不排除與某政黨「一拍即合」。 至於轉戰九東，她直言沒有從與其他立法會議員或前輩口中聽過有關計劃，自己也沒有與他們討論過，明言一直努力在九龍西服務，對九龍西亦很有感情，目前僅希望盡最大努力回報支持她的九西選民。

陳凱欣透露，自參選以來，有多於一個政黨招攬她入黨。（張浩維攝）

獲無牙婆婆擁抱 猶如苦盡甘來



2018年11月26日，陳凱欣在立法會九龍西補選以106,457票當選，以一萬多之差，擊敗主要對手、工黨的李卓人。當選至今已接近兩個月，陳凱欣坦言在選舉過程當中，曾想過會落選，也不敢評估自己最終能夠取得多少選票。陳凱欣以「感恩」形容這次大勝，「一直都唔敢估自己有幾多票，今次有10萬6千票，而自己係第一次參選，對自己、對支持者都係有一個交代。」

單議席單票制的補選往往成為泛民、建制的二元對決，互相攻擊可謂難以避免；由陳凱欣擔任九龍社團聯會健康大使開始，一直淪為敵對陣營的箭靶。互相攻伐的畫面以外，也有不少片段令陳凱欣感動。她憶述到南山邨與居民交流期間，遇到一名只剩三顆牙齒的婆婆，一直關注牙科護理服務的陳凱欣向婆婆解釋其政策，婆婆當時不以為然。

一星期後，陳凱欣在電台的選舉論壇上，再次談到長者牙科護理服務不足的問題，當天她再到南山邨擺街站，竟再次遇上這名婆婆，婆婆這次卻跑到陳凱欣面前，送上熱情的擁抱，「婆婆撲咗落嚟攬著我，話我講咗佢（婆婆）嘅情況。要有一個全面公營牙科服務，一定要走好長嘅路，市民嘅要求好簡單、卑微，覺得有人幫咗佢哋發咗聲，已經好滿足。」她坦言面對泛民狙擊後，遇上婆婆的鼓勵，猶如苦盡甘來。

陳凱欣明言一直努力在九龍西服務，對九龍西亦很有感情，目前僅希望盡最大努力回報支持她九西選民。（張浩維攝）

「獨立議員如果關鍵缺席，都會非常關鍵」

由採訪議員的記者，到擔任遊說議員支持的政治助理，再到現在成為被政治助理遊說的立法會議員，三項工作雖互有交雜，但性質和範疇大相逕庭。擔任議員近兩個月，陳凱欣指立會議員需兼顧所有政策範疇，亦有更大的使命感和責任，沒有政黨支持的獨立議員更甚，「做政助只需要專注自己嘅範疇。」不過她認為獨立議員的力量並不薄弱，「獨立議員如果關鍵缺席，都會非常之關鍵；做立會工作，獨立議員的確吃力，呢個我要承認。」



政圈一直有傳陳凱欣將加入建制派政黨，其中成功招攬食衛局前局長高永文和保安局前局長黎棟國的新民黨，成為陳凱欣加盟的「熱門」。陳凱欣透露，自參選以來，有多於一個政黨招攬她加入，不過她表明暫時無計劃加入任何政黨，認為加入政黨後需與所有議員的投票立場一致，在未有足夠了解之後，她不會隨便加盟，不過亦不排除與某政黨「一拍即合」。

建制派在九龍西直選目前有四席，根據往績，建制派最多只能取得三席，面對建制人滿之患，有建議陳凱欣轉戰九龍東並加入新民黨，本來循九龍東參選的謝偉俊則轉戰港島，代替新民黨區議員陳家佩出戰。她直言沒有從與其他立法會議員或前輩身上聽過有關計劃，自己也沒有與他們討論過，明言一直努力在九龍西服務，對九龍西亦很有感情，目前僅希望盡最大努力回報支持她九西選民，又說自己仍未決定2020年是否繼續參選。

陳凱欣認為不應假定建制派在九龍西只有三席。（張浩維攝）

評「特首批准論」 陳凱欣：應對議員「公道啲」

她又認為，不應假定建制派在九龍西只有三席，「我覺得唔應該劃死線，選舉係好難計到，大家都無諗過『311』泛民建制六四比被推翻，可能喺2020年，社會就係需要多啲民生行先嘅議員，我覺得幾多議席都好，最好都係由民生行先嘅議席填滿，唔好再分建制定反對派。」

對於最近特首林鄭月娥爆出「議員批准論」，她認為應對議員「公道啲」，她批評調高長者綜援年齡只在「電話簿」（財政預算案政府各部門收支帳目）中列出，社會未有廣泛討論，故不可因投票支持《預算案》，便當成議員支持有關方案。不過她認為事件會有後遺症，所有議員或會把財務司司長陳茂波即將發表的《預算案》「驗屍咁驗」。