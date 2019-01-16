朱凱迪批橫洲收地賠償追不上通漲　不滿發展局反屈村民拖延

立法會議員朱凱迪今（16日）在工務小組委員會上，提出在元朗橫洲個案中，政府收回土地費用以2015年的乙級土地呎價695港元作標準，但直到2019年仍未完成收地，地價急升下村民難以賠償金額購入新地。 發展局解釋機制是防止業權人一直拖延，導致政府日後要再增付調整金額。朱凱迪不滿當局的回應，斥責政府「唔可以調返轉『屈』人哋拖」。

立法會議員朱凱迪指政府在橫洲以2015年的土地呎價收地，但直到2019年仍未完成收地，地價急升下村民難以賠償金額購入新地。（資料圖片/魯嘉裕攝）

立法會議員朱凱迪在工務小組委員會上，批評政府收回土地費用的賠償機制不合理。他認為政府其他工程有價格調整準備，按通脹加人工材料費，而政府土地徵收制度卻以土地復歸政府當日的市價作準則，不再作調整。

朱凱迪舉例橫洲個案中，收回土地費用以2015年的乙級土地呎價695港元作標準，但直到2019年仍未完成收地。按地政總署最新標準，乙級土地呎價已升至843元。「你賠緊2015年的錢，但人哋面對2019年的地價、樓價、租金，你咩理由可以合理化呢個行為？」

地政總署助理署長張家樂指，橫洲發展個案中，雖然賠償金鎖定在復歸當日，但相關業權人可向政府申請利息開支。發展局常任秘書長（規劃及地政）甯漢豪補充解釋，她理解朱凱迪的提問是指制度對業權人有不公，但倒過來看倘若政府提出賠償金額後，業權人一直拖延，導致政府日後要再增付調整金額，對公帑的使用是另一種不公，「不會因為佢拖一年、兩年不接受，而我們就用幾年後的調整過的金額去賠償，這是難以解釋的」。

朱凱迪勞氣反駁，稱村民需要購地作農業復耕，「元朗啲地已經呎價過千，村民攞住600蚊賠償點買呢？」，斥責政府不應倒過來「屈」村民有心拖延。