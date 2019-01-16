【政壇諸事町】《大公報》被指擺烏龍　台媒記者當「蔡英文密使」

被視為黨媒喉舌的《大公報》，今日（16日）以頭版全版刊登「蔡密使見『學動』授『獨計』」的報道，指港獨組織「學生動源」多名成員到台灣與「神秘人」見面，又指會面地方「國史館」直屬總統府，「任職人員全是蔡英文的幕僚」。 不過，到下午事件出現戲劇性變化。台灣媒體《自由時報》報道指，《大公報》所提到「蔡密使」，其實是該報政治中心副主任、資深黨政記者蘇永耀，批評《大公報》的報道是「搞烏龍」。 《香港01》嘗試聯絡《大公報》查詢，惟總機電話未有人接聽。

《大公報》今日頭版以「蔡密使見學動『學動』授『獨』計」為題，全版報道「學生動源」三名成員在台灣行踪。（《大公報》網頁截圖）

《大公報》今日頭版以「蔡密使見學動『學動』授『獨』計」為題，全版報道「學生動源」三名成員在台灣行踪。《大公報》報道稱三人在總統府旁的國史館會見「神秘男」，又指三名「學動」成員對該「神秘男」表現恭敬，「神秘男」則如老師訓導學生，雙方傾談1個半小時後，「神秘男」才離開，並到總統府停車場駕車離開。報道又引述「熟悉台灣政治的當地記者」，稱根據車牌資料，該車「很可能是官員公務車」。

報道稱，「在台灣政府的組織架構，『國史館』與 『中央研究院』直屬『總統府』，地位超然，「任職人員全是蔡英文的幕僚」。