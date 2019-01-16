【逼爆東涌】新春內地團料增六成 　郭家麒促限制每日來港數目

自港珠澳大橋通車後，東涌湧來大量內地旅客，對當區居民的日常生活造成嚴重影響。公民黨郭家麒今（16日）召開記者會，關注新春期間東涌會岀現嚴重「逼爆」的情況，他促請政府限制每日內地旅行團來港數目，並詳細評估香港整體的旅客接待能力。

公民黨郭家麒表示，推岀預約金巴等服務後讓東涌「逼爆」問題有所紓緩，惟農曆新年假期將至，預料整體來港人數會增加六成，他稱東涌現時作為開通後的新景點，屆時相信情況會更惡劣。（張浩維攝）

公民黨郭家麒表示，推岀預約金巴等服務後讓東涌「逼爆」問題有所紓緩，惟農曆新年假期將至，預料整體來港人數會增加六成，他稱東涌現時作為開通後的新景點，屆時相信情況會更惡劣。

對於有建議稱將B6巴士搬遷至其他地點，他認為做法「治標不治本」，他建議本地政府與內地政府商討，設立每日到港旅行團數目，並分流旅行團轉至市區和其他旅遊景點。他重申，不是不歡迎內地遊客，只是大量旅行團湧來港，不只影響到東涌，更甚影響到全香港地區，長遠對香港旅遊業沒益處。

公民黨社區主任李家豪表示，有當區居民反映現時需與旅客共同購買食物及日用品，擔心東涌未來或會變成土瓜灣、紅磡等地區。他建議政府應設旅遊團上限，減低當區居民的影響，就早前「黑工」旅行團問題，李家豪稱雖然政府有放蛇行動，但情況未見改善。