【九西補選】擬就DQ提選舉呈請　劉小麗：選舉主任有權但不可濫用

去年11月立法會九龍西補選前，報名參選的劉小麗被選舉主任引述親中報章等資料，以其曾主張自決為由，認為她非真誠擁護基本法，因此提名無效。事隔兩個月後，有報道指劉小麗擬於下周提出選舉呈請，挑戰選舉主任決定。 劉小麗接受《香港01》查詢時，證實自己將提呈請，但具體細節仍需與團隊討論，並等待「守護公義基金」確認；又指，雖然此前已有陳浩天選舉呈請的先例，但選舉主任不能在沒有充分證據下，胡亂判斷她的立場，擬從選舉主任DQ她時的程序及對其言論的詮釋等方面，挑戰DQ決定。

劉小麗指，提交選舉呈請的工作仍在進展中，會繼續與團隊討論，並處理有關文件，待「守護公義基金」最終確認支援選舉呈請所需費用時，就會正式提交呈請。（資料圖片/林若勤攝）

據了解，大律師公會前主席、資深大律師石永泰將擔任是次選舉呈請劉小麗一方的代表。劉小麗指，提交選舉呈請的工作仍在進展中，會繼續與團隊討論，並處理有關文件，待「守護公義基金」最終確認支援選舉呈請所需費用時，就會正式提交呈請。

去年初舉行的3.11補選中，選舉主任曾要求當時同樣代表民主派的被DQ議員姚松炎，回答若干問題，以釐清他是否符合選舉資格，惟在劉小麗被DQ事件中，同一名選舉主任郭偉勳，僅以小麗民主教室網站、親中媒體報道等資料為依據，決定劉提名無效，並無給予申辯理由。劉小麗指出，縱使法庭案例已確定選舉主任有權決定候選人提名的有效性，但不代表其可以濫用權力，不跟從合法程序並扭曲參選人立場。

除劉小麗外，3.11補選中被DQ的香港眾志周庭，亦在今年5月提交選舉呈請，挑戰選舉主任決定。