【派錢4000】補漏仍遺漏　劏房戶無地址證明點申請？政府竟咁講…

政府「關愛共享計劃」申請表今日開始派發，合資格市民若成功申請可獲派4,000元，不過，這個「拾遺補漏」措施仍有遺漏！ 身兼深水埗區議員的民建聯立法會議員鄭泳舜，今日一個上午已收到數十宗求助個宗，多名劏房戶不約而同反映無法提供住址證明，對如何申領4000元感徬徨。 職津處職員回覆鄭泳舜議辦指，若申請者無任何帳單，如水費單、電費單、銀行月結單、電話費單等可以證明住址，可將所有資料寄給當局，當局會按個案處理。鄭擔心，全港有約9萬劏房戶，「政府何時才能全部完成處理他們的申請」？

深水埗區議員的民建聯鄭泳舜表示收到多宗求助個宗，多名劏房戶反映無法提供住址証明，對如何申領4000感徬徨。(資料圖片/羅國輝攝)

根據政府要求，「關愛共享計劃」申請人需同時提交3項證明文件，包括香港身份證副本、3個月內的香港地址證明副本（如水費單、電費單、銀行月結單等）及收款銀行戶口證明副本。

看似簡單的手續，但對部分基層人士而言並不簡單。被形容為「隱形租客」的劏房戶由於沒有門牌，難以申報地址，成為這項「拾遺補漏」計劃的「遺漏」。鄭泳舜今(21日)落區，僅一個上午便收到20至30宗街坊投訴個宗，全部向他表示對申領4,000感困難，而最典形的例子是，有多名劏房住戶不約而同表示自己提供住址證明，政府亦無清晰指引，所以感到相當徬徨。

鄭泳舜就此問題向職津處查詢，最初獲回覆可以租單代替，但職津處其後又回覆指租單不可作為住址證明，因租單上的住址難分真偽。最後，鄭泳舜從職津處得到的答案是：如劏房戶不能提供具住址的水電煤的帳單，可以提供具劏房住址的手機電話費單。鄭泳舜追問，現時許多人的電話費都以電子轉帳處理，不會寄單，亦未必會以劏房住址登記。職津處職員表示，申請者可將所有資料寄給當局，當局會按個案處理。

鄭泳舜對情況表示憂慮，認為全港約有9萬劏房戶，「打個三折都有幾萬人，點按個案處理?」

區諾軒表示，早上落區時已遇到混亂，指表格複雜，包括要交三份文件，即身份證、三個月住址證明和申請人帳戶號碼。（羅家晴攝）

區諾軒憂街坊填錯表格負刑責

另外， 身兼南區區議員的區諾軒表示，早上落區時已遇到混亂，指表格複雜，包括要交三份文件，即身份證、三個月住址證明和申請人帳戶號碼。他指，有街坊已退休，戶口亦因而已取消，有街坊則稱已沒有住址證明近三個月，區諾軒表示，這些事令街坊在交表時遇到困難。

他認為，最複雜之處於在要扣減兩項稅務，即季度差餉寬減額和申俸稅，有街坊不能一時三刻找到甚或已掉失稅單。他又擔憂街坊犯上無心之失，填錯資料而要負刑責，他評估街坊犯錯可能高,促局方提出措施處理。

熱線電話無人接聽

身兼葵青區區議員的工聯會立法會議員麥美娟早上落區派表。她指300份申請表在一小時內已搶空，「最多人話政府熱線電話打不通，中英文熱線都無人聽。」導致不少人遇到填表困難時要到區議員辦事處求助，其辦事處一早上已接獲過百名街坊查詢。「最多人搞不掂住址證明，很多人和家人同住，水、電、煤帳單上都沒有自己名字。」依政府要求，此類申請人需提供同住者住址證明文件所作的聲明，麥美娟建議當局可以提供聲明範本讓市民下載。

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