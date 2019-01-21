中環灣仔繞道分流效用成疑　累三隧分流議案勢難過關

政府周三在立法會提出「三隧分流」方案的無約束力動議，調整三條過海隧道的費用，改善目前交通擠塞的情況。惟中環灣仔繞道開通後首個工作日已出現處處車龍，早已表態不不支持原議案的民建聯陳恆鑌表示，對三隧分流的成效存疑，認為政府應作在開通後計算三流分流的實際情況，強調該黨未能支持議案。 公民黨亦表明將會反對原議案，譚文豪表示，特首辦主任陳國基與不同黨派會面，討論三隧分流方案，而不是由運輸及房屋局局長陳帆負責，無疑會令人將事件與特首林鄭月娥掛鉤，導致三隧分流成為「政治問題」，加上工聯會早前已態指目前較難支持政府議案，料原議案將無法獲在席過半數支持。

民建聯立法會議員陳恆鑌表示，該黨未能支持政府後日提出的「三隧分流」無約束力議案。(羅家晴攝)

6名議員分別就政府議案提修正案，其中要求政府將紅隧和東隧收費維持不變或調低加幅，甚至擱置方案。民建聯立法會議員陳恆鑌表示，該黨未能支持政府後日提出的「三隧分流」無約束力議案，他續稱三隧分流依賴中環灣仔繞道，惟見甫開通後首個工作日，已出現擠塞情況，對三隧分流的成效存疑，認為政府應在開通後一、兩個月作運算模型，計出三隧分流的實際情況，不應只靠專家估算。

有民建聯中人表示，考慮到港島區和九龍東區的地區選情，民建聯將未能支持議案，他認為政府應該要在中環灣仔繞道開通後，觀察數月情況再提出有關議案。

公民黨立法會議員譚文豪及陳淑莊今（21日）出席傳媒飯局時，譚文豪表示，林士街天橋接駁工程需時約1個月竣工，目前階段未能估算中環灣仔繞道能否有效疏導交流擠塞，故就政府周三（23日）向立法會提出三隧分流動議，公民黨未有基礎或條件支持原議案，將會投反對票。

他續指，特首辦主任陳國基與不同黨派會面，討論三隧分流方案，而不是由運輸及房屋局局長陳帆負責，無疑會令人將事件與特首林鄭月娥掛鉤，導致三隧分流成為「政治問題」。

經民聯梁美芬表示，該黨至今仍未決定投票取向，因黨內意思不一相信不會綑綁式投票。民主黨林卓廷稱，該黨會反對政府原議案，惟調低收費加幅和維持不變等修正案可再作商討。