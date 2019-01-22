【政壇諸事町】會否支持梁振英復出？陳啟宗拒評：我唔睇香港新聞

中美貿易戰持續不斷，香港明天更好基金信託人、恆隆集團主席陳啟宗今（22日）出席傳媒荼聚時表示，毋須對貿易戰過分悲觀，他以「大象打交」形容中美打貿易戰，認為身為「螞蟻」的香港難免會受波及，但認為「死唔去的」。 對於律政司決定不就UGL事件檢控前特首梁振英，被外界視為「梁粉」的他指，「我唔睇香港報紙，唔會睇你地啲報紙，要睇都睇下啲世界新聞」，當再被追問梁振英會否有復出可能性？他則指「茶杯內嘅嘢唔係咁大件事啫 ，都話唔會注意香港嘅嘢」。

陳啟宗（右一）認為，無需要對中美貿易戰過分悲觀，關鍵會在於美國總統特朗普的內部政治需要，惟他亦憂慮美國或因政治原因將香港「祭旗」。（羅家晴攝）

陳啟宗看好今年本港經濟，對於中美貿易戰他認為無需要過分悲觀，關鍵在於美國總統特朗普的內部政治需要，惟他憂慮美國或因政治原因將香港「祭旗」。

陳啟宗認為中國在關稅方面會讓步，「只要美國不會過分『戇居』」，美國社會不會讓特朗普「太過份」。被問到香港在中美貿易戰會如何被「祭旗」？陳啟宗就提及美國視香港實行「一國一制」，或者以《香港關係法》等「齮齕」香港。他強調若內地沒事，香港亦然。他又將美國和中國比喻為「大笨象」，香港為「螞蟻」，「兩隻大笨象打交個時，啲螞蟻咪會畀佢地打死囉，不過死唔去嘅，無事嘅」。

對於律政司決定不就UGL事件檢控前特首梁振英，被外界視為「梁粉」的他指，「我唔睇香港報紙，唔會睇你地啲報紙，要睇都睇下啲世界新聞」，當再被追問梁振英會否有復出可能性？他則指，「茶杯內嘅嘢唔係咁大件事啫 ，都話唔會注意香港嘅嘢」。

對於土地供應專責小組建議，陳啟宗表示，無論誰做都不能提出新鮮方法做地，任何增加土地供應的方法均已研究，問題在於政府有否政治勇氣同膽量做，認為短期內解決土地需要，只有近岸填海。