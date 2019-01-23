【國歌法．多圖】眾志突襲公民廣場　抗議首讀　政府譴責及報警

《國歌條例草案》今天（23日）將提交予立法會大會首讀及二讀，香港眾志主席林朗彥、秘書長黃之鋒等多名成員，今天早上突襲公民廣場，他們闖進已成為花槽的中央旗桿平台，並在旗桿掛上「不歌頌的自由」的標語。

醞釀多時的《國歌條例草案》，今天（23日）將提交予立法會大會首讀及二讀，完成首讀後，立法會將成立法案委員會。

在首讀前夕，民主派多個組織原定今天上午10時半在立法會示威，反對《國歌法》立法，事前在未通知全部媒體下，突然闖入俗稱「公民廣場」的政府總部東翼前地抗議。眾志主席林朗彥、秘書長黃之鋒等人架起工具梯，越過花槽爬入旗桿位置，掛上「不歌頌的自由」的黑布，未幾黑布被早在旁戒備的保安人員摘去沒收，成員期後赴立法會參加原定的反對國歌法請願。

去年11月，行政署稱為改善東翼前地的整體環境和善用空間，決定進行以固定花槽代替花盆的工程，增加土壤，並加設排水管道，從而改善種植環境，達致更佳綠化效果。工程去年完成，到今日「綠化」後的工程面貌終於曝光，「中央旗桿平台」佈滿固定花槽，當年反國教「大台」從此消失。

政府在中午出稿強烈譴責有關行動，指香港眾志成員闖入政府總部東翼前地，不理在場保安人員的勸喻和警告，強行在旗桿平台掛上示威標語，並導致一名保安人員受傷及部分植物受到破壞。

發言人稱，政府尊重市民表達意見的權利，但同時亦要保障政府總部的有效、安全、順利運作。一直以來，政府總部東翼前地旗桿平台並不屬於開放予公眾進行集會／遊行的範圍。「但今日上午有香港眾志成員不理在場保安人員的勸喻和警告，強行在旗桿平台掛上示威標語，導致一名保安人員受傷及植物受到破壞。」

發言人表示行政署已就事件報警，而警方亦已派員跟進調查。

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立法會今天將於首讀《國歌法》。（林若勤攝）