【政壇諸事町】容海恩B女出世嘞！　重3 KG　葉劉：美人胚子！

新民黨副主席容海恩今日剖腹誕下女兒，她向傳媒傳來一家三口的照片，B女重3公斤。該黨主席葉劉淑儀恭喜對方，並大讚B女五官精緻、面帶微笑，活像個小美人，甚為可愛，相信她長大後定必是個美人胚子。

容海恩今日剖腹誕下女兒。

容海恩成為立法會首個任內產子的議員。她去年8月與新民黨政策總裁袁彌昌舉行婚禮，其後傳出懷有身孕的消息，預產期原為今年2月農曆新年，但她其後決定今日在聖德肋撒醫院剖腹生產。

容海恩誕下女兒後即向傳媒傳來一家三口的照片，指生產過程順利，B女重3公斤，並有親自回覆親友的信息。照片中，容海恩與丈夫袁彌昌輕抱着女兒合影，雖然容海恩剛經歷生產，但見她的樣子精神，依然明艷照人。

作為新民黨主席，葉劉淑儀亦第一時間在FB報喜，在個人專頁發文【恭賀 Eunice 女兒誕生】。葉劉說，新民黨喜訊連連，得悉容海恩女兒剛出生，收到她傳來小寶貝的照片，大讚「BB五官十分精緻，面帶微笑，活像個小美人，甚為可愛，相信她長大後定必是個美人胚子」。

葉劉話，稍後會醫院探望容海恩，再次恭喜Derek（容彌昌）與Eunice，並祝福小寶寶健康活潑，「相信未來的日子，這個小天使會給他們帶來更多的歡樂和幸福」。