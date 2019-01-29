陳茂波鼓勵港企業邁向國際　積極拓展一帶一路新巿場

財政司司長陳茂波今天晚上（29日）出席2018品牌選舉頒獎典禮暨慶祝晚宴，他致辭時提到，為應對中美貿易摩擦對營商環境的變化和挑戰，政府於去年八月推出發展品牌升級轉型和拓展內銷市場專項基金之下的功能計劃，資助企業在東盟巿場發展業務和提升競爭力。 他又鼓勵企業把握機遇，積極把自家產品和服務推出國際巿場，積極拓展東盟、一帶一路等新巿場，擦亮香港招牌。

財政司司長陳茂波出席2018品牌選舉頒獎典禮暨慶祝晚宴。（余俊亮攝）

陳茂波表示，品牌是企業重要資產，也是連繫顧客的重要橋樑，他指香港企業多年藉優質創意、卓越服務、一流的營運管理，以及對國際安全標準的著重，成功打造好多響噹噹香港品牌，並得到世界各地消費者的認同。

陳指出，政府一直擔當促成者和推廣者的角色，致力為本地企業提供有利的營運環境和支援，協助企業把握發展機遇，政府亦一直積極與不同夥伴締結自由貿易協定，並透過多項資助計劃，為香港企業在融資、發展香港巿場和提升競爭力作支援。

陳茂波指，政府一直擔當促成者和推廣者的角色，致力為本地企業提供有利的營運環境和支援。（余俊亮攝）

他又表示，為應對中美貿易摩擦對營商環境的變化和挑戰，政府於去年八月推出發展品牌升級轉型和拓展內銷市場專項基金之下的功能計劃，資助企業在東盟巿場發展業務和提升競爭力，同時亦改善專項基金下的內地計劃，包括把每一階段企業資助上限倍增，以加強對企業的支援。

陳茂波指，政府亦推出中小企巿場推廣基金之下的優化措施，包括把企業資助上限和每宗獲批的資助上限倍增，協助中小企探索新巿場和商機。陳茂波鼓勵企業把握機遇，積極把自家產品和服務推出國際巿場，積極拓展東盟、一帶一路等新巿場，擦亮香港招牌。