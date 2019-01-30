【年宵2019】掃走膠官飲管、議事廳狼人卡　政黨產品邊樣最應景？

維園年宵今日（30日）開幕，不少政黨都趁機擺檔售賣主題產品、宣傳理念及籌款。政府高官繼續成為吸嬲主力，曾說過「市民可以拿特首出氣」的現任特首林鄭月娥成揶揄對象不在話下；三司中民望最低的律政司司長鄭若驊，照舊榜上有名；前特首梁振英雖已退任年半，因UGL案新進展而「人氣」不減。

社民連請尊子繪「維園三煞」

社民連今年的攤位照舊請來尊子繪畫佈景板，他們笑指今年的一有三個奸角，分別是追趕野豬的梁振英、律政司司長鄭若驊及林鄭月娥，統稱「維園三煞」。另有售賣多種款式的T恤，包括主席吳文遠設計的「迷幻風」T恤，內容暗藏英文粗口，另有批評香港教育制度失敗、及爭取同志平權的內容。

較為搶眼產品是的諷刺填海為大白象工程的「萬億攬枕」，梁國雄笑道:「美中不足係隻象唔係白色，不過色調幾柔和。」他表示今年會在攤位舉辦簽名活動，抗議政府收緊長者綜援政策，又感謝市民多年來到他的幫助，「尤其在我被DQ之後，他們都有捐款。」

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六四30周年 支聯會推「坦克人」積木

今年是六四事件30周年，支聯會希望趕及在四月重開六四紀念館，惟目前仍欠300萬資金。支聯會在維園售賣多款六四主題紀念品籌款， 包括黑白二色T恤及電話卡套、兩款以八九民運相片設計的運動毛巾。另有「坦克人」膠積木組合，重現六四事件中王維林擋坦克的場景。

公民黨除了有創黨黨魁余若薇為市民延續傳統為市民寫揮春，亦和去年一樣有「丟波波」攤位遊戲，同時推出「大灣豬頸枕」，諷制政府只想香港人沉醉夢鄉做隻大灣豬，以及喻意「塑」走「膠」官的環保飲管套裝。

守護公義基金在現場售賣藝術家方蘇的雨傘畫冊，基金信託人何秀蘭在現場大力推薦，表示方蘇的原作品現在全數被大英博物館收藏，「費事喺香港被人破壞」。

民主黨今年主打產品「議事廳狼人」遊戲卡，將各個政治人物重新包裝成遊戲角色，除了有現任高官及立法會議員外，還有「薯片」曾俊華、「占啤」劉夢熊等等，玩法則和桌上遊戲「狼人」一模一樣。