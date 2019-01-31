林卓廷尹兆堅涉阻立法會人員執行職務　立法會准6人上庭作供

民主黨立法會議員林卓廷及尹兆堅，涉嫌在立法會討論高鐵「一地兩檢」條例期間抗議時與保安推撞，被控妨礙執行職務的立法會人員，尹兆堅被加控一項普通襲擊罪。 立法會今日（31日）審議由工黨張超雄動議反對按律政司要求，讓6名立法會人員上庭作供，他引述裁判官指《特權條例》的原意是令議員不受刑責下表達市民意見，故不適用於議員。議會陣線毛孟靜則分享心跡，指當年青年新政游蕙禎和梁頌恆涉及在立法會非法集結案，她和民主派沒有反對立法會保安上庭當證人，成為一大遺憾。 民建聯張國鈞則反諷林卓廷及尹兆堅都自稱法庭會還清白，讓「非常中性」的證人作供，法庭便可做公正裁決，還事實真相；工聯會何啟明認為，當立法會人員因議會問題受傷時，立法會便有責任出頭，否則就不是良好僱主。 張超雄議案最終被否決。

林卓廷及尹兆堅，被指在立法會討論高鐵「一地兩檢」條例期間抗議時疑與保安推撞，被控涉嫌妨礙執行職務的立法會人員。（資料圖片／梁鵬威攝）

張超雄動議根據《議事規則》第90(2)條，動議拒絕許可6名立法會人員上庭就林卓廷及尹兆堅案作供。

今次案件涉及權力及特權法，社民連梁國雄任立法會議員時，在會議上擔走時任發展局副局長馬紹祥的文件，之後亦被控特權法下的藐視罪，法院裁定他無罪，政府提出上訴。

張超雄重提案件，指裁判官認為藐視罪不適用於議員，否則議員在議會內的言論自由會受限制，議會不能正常運作，裁判官又要正確理解有關的《特權條例》，觀乎整條法例和立法原意，而立法原意就是令議員不受刑責，而可暢所欲言，令議員可以表達市民意見，故不適用於議員。

張超雄強調，立法會有足夠議事規則作自我管理，不解為何立法會要讓行政當局通過司法程序，介入在議事堂發生的和平表達事件。

毛孟靜憶述梁游非法集結案，指當時她和民主派沒有反對立法會保安上庭作供，成為她一大遺憾。（資料圖片／江智騫攝）

毛孟靜支持張超雄的動議，她強調事件是政治檢控，而且是由主席梁君彥的不公裁決造成。她又在會上表達心跡，指梁游非法集結案，當時律政司亦要求立法會保安出庭作供，但她和民主派沒有反對，成為她一大遺憾：「當時我們沒提反對，我自己個人遺憾，當時游蕙禎係未被DQ的！而竟然控告她的罪名是在立法會非法集會，荒天下之大謬。」她理解當時民主派未有共識要否決要求。

建制派則反對張超雄議案，其中何啟明指，當立法會人員因議會問題受傷時，立法會便有責任出頭，否則就不是良好僱主。他不解為何民主派赤裸裸包庇涉嫌犯罪的議員，又質疑何解有人受傷，民主派卻稱當時是和平抗議。

張國鈞則反諷民主派經常藉機「公審」他們不喜愛的人，並鼓勵在議事廳內說清，可還當時人清白，今次林卓廷及尹兆堅都自稱法庭會還清白，而現時只是讓「非常中性」的證人作供，法庭便可做公正的裁決，還事實真相。