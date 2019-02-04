監警會同意列「無法追查」　投訴被毆《明報》前記者：違常理　

2016年旺角騷亂期間，時任《明報》記者鄧力行稱採訪期間遭警員毆打，並向警方報案，警察投訴課經過逾兩年調查，於去年七月把其指控列作分別「無法完全證明屬實」和「無法追查」。 鄧力行今（4日）入稟區域法院警務處違反法定責任及《香港人權法》，要求索償。同日，他收到監警會來信指，監警會表示同意投訴警察課的決定。鄧稱無法接受「如此有違常理的結論」，無論法援批核結果如何，他都會繼續訴訟。

明報職工協會發聲明，強調會為鄧力行（前排左三）提供全力支持及協助，亦希望監警會盡快處理此案的覆核申請，以免案件被無限拖延，並在有決定後公布相關的理據。（資料圖片/李澤彤攝）

監警會回覆鄧力行，指投訴警察課考慮其的覆核要求和檢視相關的影片及資料文件後，未有發現投訴個案的調查有任何不妥之處，認為投訴個案原來的調查結果應維持不變，「而監警會審閱投訴個案、覆核電郵及檔案資料後，同意投訴警察課維持原來調查結果的決定。」

鄧力行表示不能理解亦無法接受「如此有違常理的結論」，認為事發經過被多間傳媒機構拍下，他被警務人員襲擊的過程是清晰可見，又表示自己將透過法律途徑討回公道。

他重申賠償金額對他並不重要，「本人對涉事者亦已無怨恨」，但認為警務人員襲擊正在採訪的記者，「威脅記者的人身安全和採訪自由」，事件絕不能不了了之。