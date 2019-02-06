【豬年2019】 劉業強為港求中籤 　葉劉：緊貼現實交通基建出問題

今日是大年初二（6日）車公誕，鄉議局主席劉業強與一眾鄉事到沙田車公廟為香港求籤，結果為香港求得86籤，屬中籤，籤文為「出入謹慎、家宅不吉、自身平安、求財不遂」。 劉業強表示，籤文寓意香港底子好、有先天優勢，但需要市民支持政府施政，才能有更好的明天；新民黨葉劉淑儀則認為，籤文反映現實，香港交通基建出現問題，提醒市民「出入謹慎」。 大會今年亦特別把求籤儀式移師車公廟內進行，避免因現場混亂而再鬧出求錯籤疑雲。

劉業強為香港求得第86號中籤，他認為86號籤是吉籤，籤文意思解作香港本身底子好、有優勢，認為市民要多支持政府的規劃及施政，減少爭拗，才能有更好的明天。(鄺曉斌攝)

劉業強按照傳統替香港求籤，他求得第86號中籤，解曰「出入謹慎、家宅不吉、自身平安、求財不遂」。他認為86號籤是吉籤，籤文意思解作香港本身底子好、有優勢，認為市民要多支持政府的規劃及施政，減少爭拗，才能有更好的明天。

被問到籤文「求財不遂」是否代表經濟不佳，劉業強說，今年發生中美貿易戰和英國脫歐，經濟周期受到影響，但認為只要理財謹慎便會安然渡過；又認為籤文「出入謹慎」是解作行善積德便會逢凶化吉。

他續指，今年是豬年，雖然豬予人懶惰的感覺，但認為豬是和善的動物，在惡劣的環境中亦能生存，希望各界支持政府施政。

出席求籤活動的新民黨葉劉淑儀則認為，籤文反映現實。她說，香港今年的經濟環境不理想，作為開放的經濟體固然會受到影響，故認為籤文反映現實，亦正如劉業強所言，香港具有雄厚的本錢，雖然今年環境不理想，但政府小心行事，市民出入謹慎，寄語市民「譬如買賣股票就唔好搏得咁緊要、樓價唔好追，就可以保平安」。

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被問到籤文中所指「出入謹慎」是否反映近期沙中線醜聞，葉劉點頭道：「喺呀，最近政府交通基建出現問題，大家都有睇到，衣食住行的「行」好重要，提醒我們出入謹慎，所以其實籤文都幾緊貼現實」。她續指，該黨沙田的區議員都希望沙中線中沙田連接九龍段能盡快開通，港鐵「出咗事」令外界失望，希望日後主事交通的當局能謹慎行事。

防再發生烏龍事件 求籤儀式​首次移師車公廟內進行

大會今年亦特別把求籤儀式移師車公廟內進行，鄉事委員會副主席李志麒接受《香港01》查詢時表示，鑑於去年曾鬧出求錯籤疑雲，為避再出亂事，早於去年三、四月已請教當時仍然在世的堪輿曆法專家蔡伯勵意見，蔡指示他們請同屬道教的蓬瀛仙館幫忙，得到多位道長義務協助起壇及打點，今年於廟外架設了壇。李志麒謂「唔好搬嚟搬去」，所以把求籤儀式移師到廟內進行，認為儀式順利舉行，效果勝預期。

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