葉劉、麥美娟擬提私人法案規管領展加租　領展：若通過影響深遠

領展過去不斷分拆物業及商場，被斥透過加租逼走小商戶。行政會議成員兼立法會議員、新民黨主席葉劉淑儀聯同工聯會立法會議員麥美娟，擬提出私人條例草案，建議修訂《房屋條例》及《稅務條例》，規管房委會早年出售予領展的物業租金增幅，並向長期空置的商舖徵收空置稅。 葉劉強調草案符合廣大市民利益，她稱若政府修訂的條例草案將不用分組點票，故期望政府會採納修例，成為由政府建議的修訂條例草案，她形容私人草案是「係我哋送俾政府的新年禮物」。 葉劉又指後日（10日）將會在立法會房屋事務委員會討論有關草案，她稱暫未與其他政黨討論有關草案，但不少直選議員對領展有意見，相信若政府不採納修例，其私人草案亦有機會獲通過，期望在今個立法年度，即7月或之前通過。

葉劉淑儀聯同麥美娟擬提出私人條例草案，建議修訂《房屋條例》及《稅務條例》，規管房委會早年出售予領展的物業租金增幅，並向長期空置的商舖徵收空置稅。（歐嘉樂攝）

葉劉淑儀在記者會上表示，領展旗下商場及街市每平方呎的平均月租由2005/06年至2016/17年度，大幅增加1.32倍，遠超過差餉物業估價署公布的私人零售樓宇租金指數約六成。她認為當市場失效時，政府應該介入。

其私人草案涵蓋2005年起房委會售予領展的及領展其後拆售物業的180項物業，其中包括公屋和居屋屋邨商場和街市，但停車場車位則不計算在內。其中建議租金增幅機制，為應課差餉租值按年變動的三分一、家庭月入中位數按年變動的三分一，以及綜合消費物價指數按年變動（通脹率）的三分一，加起來的總和。

此外，條例草案亦建議修訂稅務條例，對超過6個月無有效租約的商舖，徵收相當於該年度應課差餉租值30%的雙倍空置稅。同時亦為現有租戶引入續期優先權，當租戶於租約期滿時，有優先權決定是否續租單位。

領展過去不斷分拆物業及商場，被斥透過加租逼走小商戶。（資料圖片）

周二房屋事務委員會討論私人草案 麥美娟：冀政府接納並建議修訂條例草案

葉劉淑儀表示，特首林鄭月娥非常了解領匯問題是一座大山，就此她曾向財政司司長陳茂波提出，但對方未有理會。故她就此向運房局常任秘書長及證監會總監傾談，惟證監會回覆稱「無能為力」，而運房局則「火頭太多」，沒時間處理，她強調一直有諮詢其他意見。全國政協委員、新民黨副主席黎棟國則強調出發點是為香港社會好，形容這次的私人草案是「拋磚引玉」。

葉劉淑儀稱其私人草案稍後將於房屋事務委員會討論，委員會主席柯創盛已同意列入後日（12日）的會議討論，預料周二會獲政府的初步回應。她強調有關草案不會影響政府體制、運作及財政，希望林鄭會同意她提出該私人草案。

麥美娟稱，私人草案獲通過有難度，冀政府接納有關條例，成為由政府建議修訂的條例草案。葉劉亦強調草案符合廣大市民利益，若政府提出的條例草案，將不用分組點票，故期望政府會接納，又形容私人草案是「係我哋送俾政府的新年禮物」。

葉劉表示，目前暫未與其他黨派討論有關草案，但稱不少直選議員對領展有意見，相信若政府不吸納草案，其私人草案亦有機會獲通過，她期望在今個立法年度，即7月或之前通過。

領展：草案若通過影響深遠

領展於下午旋即回應，稱樂意與不同的持份者繼續溝通，將主動聯絡新民黨及工聯會等聽取他們的建議和意見。領展表示公司一直依據商業原則運作，致力提升旗下商場及街市物業的質素和管理，希望能為顧客提供更多選擇，為商戶帶來更多生意，同時改善周邊居民的生活環境，相信若新民黨及工聯會提出的草案獲通過，有關法律原則將同樣適用於全港其他商業物業，影響深遠。