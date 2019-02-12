天秀墟檔主批東華三院管理如巡倉　促擱置收鋪決定

由政府推動設立，東華三院營運及管理的天水圍東華三院天秀墟（天秀墟），其10多間商戶今（12日）聯同熱血公民立法會議員鄭松泰，抗議東華三院的管理制度猶如「監獄式管理」，每小時以拍照的方式巡查店鋪及點名，又以開舖時數不足為由，無理迫遷商戶。鄭松泰促請民政事務署介入並調停，要求東華三院擱置收鋪的決定，並檢討天秀墟的營運及管理安排。

開舖將近6年的葉女士表示，天秀墟存在點名制度，鋪主需在一個月內，至少開舖20天，每天不少於8小時。（李奕鳴攝）

該10多間天秀墟商戶，在1月收到通知，指他們在去年5月至9月期間的開舖時數不足，需在2月1日遷走。在天秀墟經營海味生意，開舖將近6年的葉女士表示，天秀墟存在點名制度，鋪主需在一個月內，至少開舖20天，每天不少於8小時。葉女士指，以往如店鋪打開門，已代表開舖，但從去年三月開始，東華三院的保安會每小時巡查店鋪，並用攝錄機拍照，如檔主不在舖內，該小時則被當作沒有開舖。葉女士幾乎每天都開鋪，一般從早上9時營業到晚上8時，仍收到通知指她的開舖時間不足。

巡查時不在店 被當無開鋪

她表示，如果店主在保安巡查期間去廁所，沒有在舖內，亦會被當作沒有開舖，形容東華三院的管理是「監獄式的管理」，未有人性化。她續指，點名制度的原意是約束利用天秀墟舖位作為倉庫的店主，質疑為何要迫遷做生意的檔主。由於被指開舖時間不足，葉女士其中一間店鋪被收走，她在過年前曾以賒貨的方式購入海味，但遭東華三院被迫搬遷後未能開舖，損失約80萬元。

另一位售賣糖果的洪女士表示，有客人來購物，但遇上保安巡查，客人不願出鏡，「你突然拿攝錄機來，客人都被嚇走」。她曾詢問東華三院所拍攝的照片的用途，職員表示照片只是作為記錄，但洪女士仍擔心會否照片的私隱會被公開。

批東華三院過橋抽板 早前「孖鋪」可酌情處理

東華三院亦表示一人兩鋪（「孖鋪」）是嚴重違反開舖時數，要求收回其中一間店鋪。天秀墟原本只允許同一人只能申請一個舖位，其中一位店主麥女士表示，但由於早年天秀墟人流少，較為冷清，因此酌情允許有店主以朋友或家人的名義，擁有多一間舖位，現在則指一人兩鋪（「孖鋪」）是違規，質疑是過橋抽板。開舖接近5年，售賣雞蛋的陳先生，同時為不再經營的弟弟管理店鋪，但兩間店鋪並不相鄰，分身乏術，如他只出現在一間舖內，另一間未見店主，亦會被當作沒有開舖。「根本我是打開門嘅，有賣嘢嘅，（兩間店鋪只隔一條街），如有人買嘢就會通知我，但都話我不合格，我系度開足鋪都話我不合格，我都無聲出啦。」

葉女士認為，東華三院是慈善機構，幫助弱勢社群，「但現在東華（三院）強行收鋪，是將我們迫入絕境。」鄭松泰表示，天秀墟的設立並非為了賺錢，應是輔助基層市民有糊口的空間和機會，讓他們自力更生，強調東華三院的管理制度不符合天秀墟設立的原意。他促請民政事務署介入並調停，要求東華三院擱置收鋪的決定，並檢討現有的管理制度。

售賣雞蛋的陳先生，同時為不再經營的弟弟管理店鋪，但兩間店鋪並不相鄰，分身乏術，如他只出現在一間舖內，另一間未見店主，亦會被當作沒有開舖。（李奕鳴攝）

東華三院：檔主未能親自駐檔 會酌情處理

東華三院則回覆指，因應墟內不少檔主因種種情況未能每天親自駐檔，東華三院一直本著支援弱勢社群的宗旨，以酌情方式處理，當中包括巡查時只需檔內有人當值，不論是否檔主本人，均視作有人駐檔；若遇特殊且合理的情況而未能達到駐檔要求，例如因病未能駐檔等原因，檔戶可提供有效證明（如病假證明書）作出上訴，由非東華三院代表組成的天秀墟上訴委員會，以客觀及獨立方式去討論及議決每個個案，確保裁決公平公正及合理。

該院又指，天秀墟提供177個檔位，平均承租率約為90%(截至2018年12月)，過去6個月有近100人登記輪候檔位。天秀墟為善用社會資源，一直有既定機制監察及管理檔戶營運，以確保其營運符合天秀墟的檔位營運守則及規定，善用墟內檔位。

因此，東華三院於2018年底通知17名違規的檔戶，其租約於2019年2月1日屆滿後將不獲續約。而由非東華三院代表組成的獨立天秀墟上訴委員會亦已開會審視17名檔戶呈請的申請，有3檔上訴得直，可繼續營運。其他上訴不得直的14檔檔户，現已有4個交還檔位，另有1檔亦預計於月底遷出。

東華三院強調，已通過多個渠道與持份者保持溝通及聯繫，當中包括管理諮詢委員會（成員包括檔戶推選的代表）、檔戶雙月會及於2019年1月18日與立法會議員鄭松泰先生的會面，闡述墟市的營運需由177名檔戶共同遵守既定的守則及支持，方可善用天秀墟有限的檔位，以達利民益眾的目標。