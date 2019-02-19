【元宵節】從政戀愛難？小花劉聖雪自爆已單身三年：仿如中了魔咒

今日是元宵節，又稱中國情人節，新民黨「小花」劉聖雪選擇在這個浪漫日子開工，為街坊自彈自唱情歌。年輕、漂亮、高學歷又具知名度，劉聖雪似乎具備所有「女神」的條件，但她自爆原來已經三年沒有拍拖。 劉聖雪接受《香港01》專訪時指，不少從事地區工作的女性都彷如中了「單身魔咒」。渴望組識家庭的她更坦言：「希望有人解破魔咒！」

劉聖雪於太古康山任社區主任，這裏亦是她自小成長的的地區。(羅君豪攝)

新民黨社區主任劉聖雪(Dana)每次在報道出現，都會被提到她曾參選港姐的往事，原本以為她應相當習慣對着鏡頭擺出漂亮姿勢，但事實並非如此。訪問當日劉聖雪穿著黑色長褲和平底鞋現身，被攝影師要求在山坡間來回渡步，她應了一聲「哦」，即「昂首闊步」下山，結果數次被攝影師叫停。「女神」私底下其實相當豪爽。

中學讀『師姑庵』女校

劉聖雪自中四開始選修理科，一直到大學也理所當然入理科做研究，報讀生理及神經學系學士，「當時一直打算在科學方面發展」，談起中學生活，她仍記得女校校規甚嚴，「真的是『師姑庵』，校服有好多規定，連耳環都要統一用小圓珠款，不可以用耳針。」那她初到美國留學時豈不是感覺大解放? 劉聖雪聞言哈哈大笑，「都係㗎。」

同輩不解：點解加入建制？

結果她畢業後參選港姐，隨後加入新民黨，和大部份年輕人一樣，工作與其所學專業毫不相干。同學朋友與家人對她的選擇反應迴然，「我同輩的朋友很多都比較偏黃，他們對我加入政黨有問號。為什麼加入建制派?」反而家人相當支持高材生女兒從政，「從小到大，我媽媽都給我很大自由度，她覺得如果你真的想就去做吧。」雖被同輩不解，劉聖雪覺得自己沒有選錯，「始終有些事，是經過理性分析才會去倡議一個政策。」

新人入黨要經數輪面試，最後一輪才見到黨主席葉劉淑儀，「行政總裁帶我進房間見葉太，我當時很膽怯，不知道說什麼好。但其實葉太只是閒話家常，問我在哪讀書，以前做什麼之類的。」那有沒有提及自己曾選港姐? 劉聖雪笑言「我當時沒有提，但她或許已經由報道上得知了。」

遇壓力無對象傾訴 「自己一個喊」

劉回想自己第一天落區，獨自站在美心門外派傳單，「當時連易拉架都唔識開」一轉眼已經在社區中「揼石仔」近四年，劉聖雪感嘆工作「多24小時都處理不完」。當中最辛苦是為黨友助選，從早到晚落區，對小女生來說是體力考驗。政黨背景亦令她不時成為箭靶，「試過被人拿著手機拍攝，由山上追到山下，當時真的非常不開心。」

身為90後，Dana運用網上社交平台駕輕就熟，facebook更新頻密，除了匯報地區工作，還不時直播自彈自唱。劉認為建制派過去較少用到社交網絡宣傳，「你用傳統方法接觸不到年輕人。」但代價是，網民不會永遠讚好，「有時在網上大家會公審，在facebook發帖便會有些不喜歡你的人來抨擊你，有時見到會不開心，因為可以做的我己經做盡了。」劉聖雪坦言2018年過得不易，當時覺得自己只能硬著頭皮撐過去，「不知道可以向誰傾訴，說出來也不知是不是一件好事，收收埋埋，惟有自己一個喊。」

元宵節前夕，單身的劉聖雪獨自練歌，準備落區為街坊表演。

女性區議員易中單身魔咒

現年29歲的劉聖雪透露自己已沒有拍拖近3年，即加入政黨後便一直單身。從政女性真的感情緣薄？「有和身邊的女性從政者聊過，有朋友提過某個區議會內的女性區議員全都是單身，我覺得這是一個魔咒。」劉面露憂色地說:「希望這個魔咒有人解破到！」她說自己對政治有期望，對組織家庭同樣有憧憬，兩者並無矛盾，「都係同一般女仔一樣，希望拍拖，結婚生小朋友。」

講到擇偶條件，劉自言偏愛成熟的男士，「有些眼紋、魚尾紋，是有些人生閱歷的，可以給予我意見的人，另外我鍾意醜樣，少少醜樣才有安全感。」雖然自己從政，但她不強求另一半在政見上同聲同氣，「倘若他對政治沒什麼意見，我覺得沒問題，只要他支持或者了解我工作就可以了。」