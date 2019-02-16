菲律賓總統杜特爾特5個月內兩度來港　今晚再現身銅鑼灣UNIQLO

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）去年10月低調來港後，今日（16日）再被發現在香港出現。 民主黨南區區議員柴文翰在Facebook刊登照片，顯示杜特爾特身處銅鑼灣連鎖時裝店UNIQLO。柴文翰回應查詢時指，傍晚在該店發現杜特爾特，他當時與多名本港警方要員保護組（G4）人員和保鏢同行。

柴文翰今日傍晚在銅鑼灣世貿中心UNIQLO「野生捕獲」杜特爾特（左一），亦有在場顧客留意到。（截圖自柴文翰私人Facebook）

杜特爾特多名G4隨行 政府無公布官式訪港

根據柴文翰上載至Facebook的照片，可見身穿黑色西裝的杜特爾特在UNIQLO內走過。柴文翰接受查詢時表示，今日傍晚6時多，他在銅鑼灣世貿中心UNIQLO行逛，期間發現杜特爾特，隨即以手機拍攝，他指杜特爾特與多名G4和保鏢隨行。

今次是杜特爾特5個月內第二次以私人性質來港，政府沒有公布他官式訪港。對上一次他私人性質來港是去年10月，被人目擊戴著口罩，與女兒Kitty和太太Honeylet Avanceñas，也在銅鑼灣逛UNIQLO，身邊亦有多名保鏢同行。柴文翰稱，今日不見杜特爾特家人的蹤影。

去年傳來港診治

杜特爾特去年訪港前，曾表示自己可能患上癌症，惟未知健康狀況，正等待化驗結果，有傳杜特爾特當時來港是為了接受診治。離港後，杜特爾特在一場記者會上否認患癌，而身體檢查結果顯示對癌症呈陰性反應，他表示接受檢查只想讓家人安心，並否認與家人來港是為了求醫。