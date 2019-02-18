【移交逃犯】周浩鼎促修例杜絕逃犯天堂　楊岳橋倡日落條款

保安局早前提出修例，容許香港與中國其他地區交換逃犯，以便將在台灣涉嫌謀殺案的一名港人移交台灣受審，惟修例被質疑會開先例令，在港政治犯有機會被引渡回中國大陸，事件惹起爭議。 民建聯立法會議員周浩鼎出席港台節目《千禧年代》時表示，現時法例漏洞，令香港成為逃犯天堂，必須將漏洞堵塞，他有指，按《逃犯條例》，移交逃犯的罪名有限，且有法庭把關，相信已有足夠保障。 出席同一節目的公民黨立法會議員楊岳橋則認為，如針對台灣個案，修例應只局限將容許與台灣交換逃犯，或加入日落條款，確保修例僅處理今次個案；又指，回歸近20年來都未有將中國大陸納入可移交逃犯地區，顯示港人對內地司法沒有信心，不宜打破法例保障。

楊岳橋認為，如針對台灣個案，修例應只局限將容許與台灣交換逃犯，或加入日落條款，確保修例僅處理今次個案。（資料圖片）

周浩鼎指，本身《逃犯條例》下，對移交逃犯安排，已經有相當限制，可移交的罪名有限，確保移交不能夠牽涉政治、宗教意見等的案件。

楊岳橋：只針對個別個案 修例阻力會降低

楊岳橋則表示，台灣慘劇人神共憤，認同應該還受害人公道，讓嫌疑人到台灣受審，但他表示，反對一次過撤銷移交逃犯到內地的限制，因如修例只是針對台灣個案，只需將與台灣交換逃犯的限制刪除，如此一來，社會對修例阻力將會降低，他強調，如修例是透過台灣個案「開後門」，則說不過去。

周浩鼎則反駁，修例安排不是針對一個地方，而是堵塞漏洞，全世界任何地方與香港之間，有逃犯潛逃漏洞存在，都不應該鼓吹。他解釋，倘若移交申請上，法庭考慮人權因素後，可以不同意， 又指，有些地區甚至有有案例，會考慮移交目地地監獄的人道狀況。

對於堵塞漏洞的說法，楊岳橋則質疑，事實上香港現時並未變成逃犯天堂，就算沒有與香港達成移交犯人協議的國家，也可以在立法會批准下，透過一次性安排處理，唯獨今次需要修例，是因為與台灣交換逃犯，有法例明文規定，而該規定，20年來都存在，反映港人對中國內地司法制度一直難以建立信心。

楊岳橋質疑，如果修例針對台灣，不涉及中國大陸，修例應引入日落條款，確保與中國大陸移交逃犯的限制在事件後仍然存在。