議員領津貼印宣傳品　行管會指部分偏離議員職務　成立小組檢討

大部分立法會議員均會申領津貼，印製廣告、工作報告、橫額等宣傳品，向市民匯報議員工作進度；不過隨著區議會選舉臨近，不少宣傳品印上與議員屬同一政黨的社區主任之樣貌或相關內容，以作聯合宣傳。立法會行政管理會今日（18日）召開會議，據了解，秘書處關注有部分議員申領公帑印製的宣傳品，偏離議員職務。行管會決定成立五人小組，檢討有關印製宣傳品的政策和指引。

謝偉俊認為倘有議員濫用津貼印製宣傳品，議會需正視問題。（資料圖片／林若勤攝）

據了解，秘書處關注有部分議員申領公帑印製的宣傳品，偏離議員職務，但秘書處未有在會上提供有議員濫用津貼的例子。據悉，席間有議員同意應就有關政策作出檢討，遂行管會決定成立五人小組，由民建聯主席李慧琼帶領，小組成員包括工聯會麥美娟、專業議政莫乃光、公民黨譚文豪，以及建制派謝偉俊，主要負責檢討申領津貼印製宣傳品的政策和指引。

謝偉俊同意成立小組檢討，指出區議會選舉將於11月舉行，認為倘有議員濫用津貼印製宣傳品，議會需正視問題。民主黨黃碧雲亦同意檢討有關做法，認為可就申領津貼提供更清晰指引。

亦有議員指出，立法會申領津貼印製宣製品的指引一向嚴格，例如當一份工作報告的其中一頁出現與議員職務無關的內容時，該頁即不能申領津貼，又以小巴廣告為例，倘車身其中一邊出現另一名社區主任或幹事的樣貌之時，該部分亦不能申領津貼。