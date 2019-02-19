中聯辦午宴菜單曝光！王志民除出動家鄉福建茶招待　仲有咩菜式？

中聯辦今設宴款待全體議員，泛民事前表示不希望在風花雪月的場所與中聯辦交流，集體缺席。建制派議員則全員到齊，民建聯主席李慧琼事後形容，對方以「最強陣容、最用心安排」招待。 到底陣容有多強大？從午宴菜單中可一窺究竟，菜式包括黑松露及遼參等名貴食材，可謂誠意十足。中聯辦主任王志民特選家鄉茗茶招待議員，經民聯主席盧偉國借機反駁泛民：「其實摸着茶杯底，我們並非風花雪月，也有講實質的事。」

由建制派議員提供的照片可見，宴會廳內設有落地大玻璃，面向維多利亞港，聚餐同時可飽覽無敵海景。（由葛珮帆提供）

由建制派議員提供的照片可見，宴會廳內設有落地大玻璃，面向維多利亞港，聚餐同時可飽覽無敵海景。午宴菜單亦曝光，有素菜及葷菜兩式選擇，設有湯品、四款熱菜及三四樣點心。當中不乏高檔食材，如黑松露蘆筍湯、葱燒遼參、蟹粉獅子頭等。

素菜菜式名單亦不馬虎，特設素鮑魚及素佛跳牆。點心有芝麻酥餅、蒸蘑菇包及水果。適逢今天是元宵節，少不了應節花生湯圓。

菜單上奕提到，是次午宴主理廚師為鄭德松。鄭主廚來頭不小，曾服務於汕頭迎賓館，擅長潮汕菜。前國家主席江澤民訪問潮汕時，曾與鄭德松合照。

經民聯主席盧偉國透露，午宴正式開始前設有茶敘環節，本身是福建人的中聯辦主席王志民特意準備家鄉名茶招呼，分別有鐵觀音、大紅袍及白茶，「其實摸着茶杯底，我們並非風花雪月，也有講實質的事。」

是次午宴吸引大批傳媒到中聯辦大樓採訪，傳媒在一樓大堂等候期間，中聯辦準備茶點招待傳媒，除三文治及朱古力蛋糕外，還有一款香港少見「黃橋燒餅」，未知是否就是與午宴菜單上的芝麻酥餅？